اليك أبرز 8 سيارات تم الكشف عنها هذا الأسبوع (صور وفيديو)

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اذا كنت من محبي السيارات اليك في هذا الموضوع أبرز السيارات الجديدة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع

- هيونداي

كشفت هيونداي الغطاء رسمياً عن باليسايد الجديدة كلياً، أكبر وأفخم سياراتها.

تأتي باليسايد لمنافسة كل من فورد اكسبلورر، وشيفرولية ترافيرس، وهوندا بايلوت والعديد من سيارات الـ SUV ذات الـ3 صفوف من المقاعد. هوية وتصميم باليسايد جاءت مفاجئة وقوية بعض الشيء، فهي تتميز عن باقي سيارات الشركة بشكل كبير عبر تصميم حديث يظهر في المقدمة بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

تأتي باليسايد بطول يبلغ 4.98 م وعرض يبلغ 1.97 م وارتفاع يبلغ 1.75 م، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 م، وهي أكبر من شقيقتها سنتافي XL بشكل واضح وحرصت هيونداي على التفريق بينهما في الحجم لتحافظ على المنافسة في فئات مختلفة.

- جيب JEEP

بعد الكثير من الإنتظار, كشفت جيب عن جلاديتور 2020 الجديدة كلياً, وذلك خلال مشاركتها في معرض لوس أنجلوس لهذا العام.

يبلغ طول السيارة 5,181 ملم, أي أنها أطول من رانجلر بـ 787 ملم. ووضعت على قاعدة عجلات بطول 3,480 ملم, أطول من رانجلر بـ 492 ملم. بينما يبلغ طول الحوض الخلفي للسيارة 1,254 ملم.

تأتي جلاديتور بـ 4 فئات رئيسية وهي: Sport و Sport S و Overland وأخيرا Rubicon. حيث تختلف كل فئة بإضافاتها الخارجية والداخلية المختلفة بكل تأكيد مثل رانجلر.

وتأتي الفئة العليا من جلاديتور “Rubicon” بزوائد بعرض 2 إنش, نظام تعليق مخصص للطرق الوعرة من FOX, عجلات خاصة للطرق الوعرة من نوع Falken M/T, و عتبات جانبية. مع إمكانية طلب السيارة بصدامات مصنوعة من الحديد.

- نيسان

دشنت نيسان ماكسيما 2019 بالتحديثات الجديدة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات.

التحديثات الخارجية تظهر بوضوح في المقدمة والمصابيح الجديدة وبعض التعديلات في الصدام والشبك ومصابيح الضباب التي تأتي محاطة باللون الأسود، بينما تظهر في الخلفية عبر المصابيح كذلك ومخارج العادم الرباعية والتصميم الكلي بشكل عام. حصلت الفئة الأعلى SR على جناح جديد هي الأخرى بالإضافة إلى خيارات جديدة من الجنوط لجميع الفئات.

الداخلية من جهة أخرى حصلت على تحديثات في المواد المستخدمة لتصبح أفضل وأفخم بالإضافة إلى سماعات مدمجة في A Pillar، واستخدام الكنتارا في أجزاء مختلفة من السقف والمقاعد وأخيراً نقشات جديدة للمقاعد وخيارات متعددة من ألوان التطريز.

ميكانيكياً تتوفر ماكسيما 2019 بنفس المحرك وهو محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان و 353 نيوتن-متر من عزم الدوران، يرتبط الحرك بناقل حركة CVT Xtronic.

يتوقع أن تصل ماكسيما 2019 المحدثة إلى أسواقنا المحلية نهاية الربع الأول من 2019.

- لينكولين

كشفت لنكولن الغطاء رسمياً عن أفياتور 2020 الجديدة كلياً والقادمة بقوة لمنافسة بي ام دبليو X5، مرسيدس GLE، أودي Q7 وفولفو XC90.

تأتي أفياتور الجديدة كلياً من الخارج بتصميم جريء ومميز، نقل العديد من عناصر النسخة الاختبارية إلى النسخة النهائية بخطوط ساحرة في المقدمة مع شبك لنكولن الشهير، وواجهة خالية من التعقيدات بشكل عام. الخلفية بدورها جاءت بمصابيح متصلة و 4 مخارج للعادم واتسمت هي الأخرى بالأناقة الخاصة بلنكولن. بالنظر إلى منافسات أفياتور فإنه يمكننا تخيل حجمها وهي تأتي للمنافسة في فئة صعبة جداً.

من حيث الأداء، تأتي أفياتور 2020 بمحرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تبلغ 400 حصان وعزم يصل إلى 400 رطل-قدم. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

- مازدا

كشفت مازدا رسمياً عن الجيل الجديد من مازدا 3 ، المتوقع وصولها للسوق الخليجي في الربع الثاني من 2019 كموديل 2020.

- جينيسيس

أما جينيسيس فكشفت رسمياً عن G90 بتحديثات منتصف العمر والتي شملت تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي، لتبدو وكأنها جيل جديد!

عادةً ما تكون تحديثات منتصف العمر أقل مما نراه بكثير، ولكن جينيسيس واثقة بتصاميمها وقدرتها على الإبداع في الجيل الجديد لذلك وفرت تحديث كبير وهوية مختلفة للجيل الحالي. التصميم الخارجي يتميز بالتغيير الكامل ويظهر ذلك في المقدمة بشبك جديد من نوعه ومصابيح جديدة مكونة من 4 عدسات وبإضاءة LED بخط قاطع في المنتصف.

مع إعادة تصميم غطاء المحرك بإضافة خطين تبدأ من شعار جينيسيس، بينما تأتي الخلفية بمصابيح متصلة مكومة من جزئين بإضاءة LED بالكامل، وإستبدال شعار جينيسيس في الخلف بكتابة اسم الشركة، بالإضافة إلى أنها أصبحت أكثر إنسيابية من الخلف وحصلت على تصميم جديد لمخارج العادم المدمجة، أما من الجانب فقد أزالت جينيسيس إضاءة الإشارات من المرايات الجانبية ووضعتها في فتحة التهوية الجديدة.

من حيث الأداء مازالت G90 تتوفر بـ 3 خيارات من المحركات، الأول هو محرك V6 بسعة 3.8 لتر والثاني محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.3 لتر والمحرك الأقوى V8 بسعة 5.0 لتر.

- بورش

رسمياً، كـشفت بورش عن الجيل الجديد من 911، بتغيير جذري لكامل أجزاء السيارة وأبعادها ولكن بمحافظة شديدة على هوية التصميم. تم الكشف عن فئة كاريرا S بمحرك 6 سلندر بسعة 3.0 لتر وبقوة 450 حصان (+30)، وبتسارع من 0-100 خلال 3.6 ثواني (أفضل بـ0.4 ثواني).

حصل الجيل الجديد على تغييرات كبيرة ميكانيكية وكذلك في التصميم ولكنه ما زال محافظاً جداً على الهوية المعتادة لـ 911 كما إعتدنا في جميع أجيالها، تظهر التغييرات في الخارج عبر الهيكل العريض الذي إزداد في عرضه في الأمام بـ+45 ملم و+44 في الخلف لتصبح كاريرا بنفس عرض فئتي كاريرا 4 وGT3، كذلك تم إعادة تصميم الصدام الأمامي وتوفير فتحات تهوية أكبر ومصابيح أمامية جديدة وغطاء محرك بخطوط كلاسيكية أكثر حدة، من الجانب حصلت 911 على مرايا جانبية جديدة، ومقابض أبواب كهربائية مدمجة في الباب تخرج لمسها، من الخلف تتضح التغييرات بشكل أكبر عبر المصابيح المتصلة الجديدة ومخارج العادم المدمجة في الصدام، وخطي الـLED الأفقية المستوحاة من الجيل الجديد لـ911.

التغييرات شملت أيضاً تصميم الهيكل بشكل عام، لن تبدو واضحه من النظرة الأولى ولكن عند وضعها بجانب الجيل القادم سيتضح التغيير في تحسين إنسيابية وزيادة عرض 911 الجديدة كلياً.

- بنتلي

بعد مرور عدة أشهر على الكشف عن كونتيننتال GT بفئة الكوبيه، قامت الشركة البريطانية اليوم بالكشف عن الفئة المكشوفة من كونتيننتال GT.

تختلف كونتيننتال GT المكشوفة غن شقيقتها الكوبيه في السقف القماشي القابل للكشف والذي يتوفر بـ7 ألوان مختلفة ويمكن فتحه أو إغلاقه في 19 ثانية حتى سرعة 50 كم/س. تفتخر بنتلي كثيراً بالسقف الجديد وتعد أن كونتيننتال GT المكشوفة الجديدة ستوفر نفس درجة العزل التي وفرها الجيل السابق من كونتيننتال GT كوبيه. بالإضافة إلى السقف طورت بنتلي نظام تدفئة الراكب والذي أصبح الآن أفضل وأكثر هدوءاً.

ميكانيكياً تحمل كونتيننتال GT المكشوفة محرك W12 ثنائي التيربو بسعة 6.0 لتر سينتج قوة تبلغ 626 حصان و 900 نيوتن-متر من عزم الدوران يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 8 سرعات يسمح لهذه السيارة الثقيلة جداً بالإنطلاق من 0 إلى 100 كم/س في زمن مذهل قدره 3.8 ثانية فقط. قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 333 كم/س.

مصدر الصور : saudishift.com

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