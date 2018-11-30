شرطة فيينا تبحث عن سارقي لوحة الرسام الفرنسي "رينوار"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اعتبر الفنان الفرنسي "أوغست رينوار" (1841-1919) من رواد المدرسة الإنطباعية ورمزا لها لوقت طويل، هذا الفنان تعرض لوحاته في العديد من المعارض الأروروبية.. و"فيينا" واحدة من المدن التي تعرض لوحاته..



في هذه المدينة، اقتحمت مجموعة مجهولة الهوية دار" دوروثيوم" للمزادات الفنية في فيينا، وسرقت لوحة هذا الفنان الفرنسي الشهير، بهذا الخصوص.. ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس"، أن 3 مجهولين سرقوا لوحة رينوار" خليج وبحر وصخور خضراء"، من الطابق الثاني لمعرض "دار دوروثيوم"، وفروا باستخدام ثلاثة مخارج مختلفة للمبنى..

وانتشر خبر سرقة اللوحة، يوم الأربعاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أن نشرت الشرطة صور اللصوص ودعت المواطنين للمساعدة في التعرف والقبض عليهم، ويذكر أن سعر اللوحة المسروقة، التي رسمها "رينوار" عام 1898، يقدر بـ 120 إلى 160 ألف يورو، وفق موقع " فيستي. رو".

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