أمريكي يقاضي السلطات بعد إنذار كاذب تسبب بنوبة قلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يأخذ بعض الأشخاص التنبيهات التي تأتي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني على محمل الجد، وربما تكون في الكثير من الأوقات غير جدية أو خاطئة لذلك ينصح بتجاهلها، في هذا الصدد أقام أمريكي من "هاواي" دعوى قضائية ضد الولاية، لأنه أصيب بنوبة قلبية بعد إنذار كاذب تلقاه على هاتفه المحمول، هذا الإنذار حذره من هجوم بصاروخ باليستي في يناير/ كانون الثاني متهما السلطات بالإهمال في الواقعة التي أصابت الآلاف بالذعر..

وكان "جيمس شون شيلدز" يقود سيارته إلى الشاطئ مع حبيبته بريندا صباح يوم السبت الموافق 13 يناير كانون الثاني عندما أرسلت الولاية إنذارا على الهواتف المحمولة جاء فيه ”خطر صاروخي باليستي في طريقه إلى هاواي. احتموا فورا. هذا ليس تدريبا".

ووردت الرسالة في وقت كان التوتر فيه متصاعدا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي كانت قد أعلنت أنها طورت صاروخا باليستيا يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي. وهرع الآلاف من سكان الجزيرة للاحتماء قبل أن تسحب وكالة إدارة الطوارئ في هاواي الرسالة بعد ذلك بنصف ساعة قائلة إنها أرسلت بطريق الخطأ..

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