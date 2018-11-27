شروط غريبة للسكن في شقة مميزة بلندن.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق إعلان غريب انتشاراً واسعاً عبر "تويتر"، تضمن قائمة غريبة لقواعد يجب الالتزام بها كشرطٍ للسكن في شقة مميزة في العاصمة البريطانية لندن.

وأرسلت هذه القائمة إلى شخصٍ مهتم بالإنتقال إلى شقة في لندن، وجدها في "spareroom". ويقول زميل السكن المعلن: "أولاً، إذا كنت ترغب في العيش في هذه الشقة، فلا يمكنك البقاء فيها بين الساعة 9-5، لأنني أعمل من المنزل أحيانا. وإذا قمت بالتحرك وترغب في إغلاق الباب، فيجب عليك استخدام مقابض الأبواب بدلاً من دفع الباب"

ولفتت القائمة إلى أنّ "الجري ورمي الأشياء ممنوع"، كما تم حظر الضحك بصوت عالٍ بعد الساعة الـ11 مساءً.

كذلك، اشترط المعلن قواعد أساسية لاستخدام المرحاض بالقول: "إذا كان عليك التوجه إلى المرحاض 15 مرة في اليوم، أو كل 15 دقيقة، فلا تنتقل إلى هذه الشقة. وإذا كنت لا تقضي وقتاً طويلاً في الحمام لأنك لا تأخذ وقتاً طويلاً في الاستحمام، ولكنك تذهب إلى المرحاض عدة مرات في اليوم، وحمامك الصباحي يستغرق ساعة في المجموع العام، فهذه الشقة ليست المكان المناسب لك بالتأكيد".

وتابع: "إذا كان كل ما تأكله هو الفاصولياء المعلبة والعدس المطبوخ وشرب الجعة، فأنت لست من النوع المحبب للسكن في هذه الشقة، أحتاج إلى شخص أكثر تطوراً هنا".

وشدّد الإعلان على أن "القدرة على صنع شطيرة أمر غير قابل للتفاوض، وذلك لتقليل الحاجة إلى الطهي"، مؤكداً أن "الطهي قبل الساعة 8:30 صباحاً وبعد الـ 11 مساء محظور، ويمكن السماح بذلك في بعض الأحيان فقط، كما يمكن استخدام الميكروويف".

إلى جانب هذا، فقد أوضح الإعلان الذي يستهدف العثور على شريك سكن مميز، أنه على الرغم من عدم البوح بالمدة المسموح فيها بالتحدث خلال اليوم، فمن المهم جداً معرفة مدة استخدام الشريك الجديد للهاتف.

مصدر الصورة: travelmassive.com

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