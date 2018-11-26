داخل خامس أعلى برجٍ في أمريكا.. هذا ما ستجده فوق رأسك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل تعرفون حيوان الكسلان؟ وهل تعرفون أنّ هذا الحيوان لا يتحرّك أكثر من 40 متراً كل يوم؟ إنه الحيوان الذي ينتمي إلى رتبة الكسلانيات وهو من الثدييات متوسطة الحجم، ويحب الإستلقاء على فروع الأشجار والتدلي منها متمسكاً بمخالبه.

إلاّ أن هذا الحيوان لا يعيش فقط في الغابات، بل إنه يسكن خامس أطول برج في نيويورك وهو مبنى كرايسلر. هناك، حيث يتفاجأ الزائرون بـ7 منهم يعيشون على الجدران ويسكنون في أعلى البرج.

فعندما تذهب إلى هذا البرج، سترى هذا الحيوان الأليف، وسيتولد لديك شعور لقذفه إلى الأعلى في الهواء بكل قوتك. وأثناء وجودك في المبنى، ستلاحظ هذا الحيوان قد تأرجح فوق رأسك. إلاّ أنّ الامر الذي يغمرك بالسعادة هو عندما ترى ابتسامة هذا الحيوان اللطيفة.

ورغم ذلك، فإنّ هذا الحيوان يشكل فائدة علمية كبيرة بسبب الحيوانات المجهرية الغزيرة التي تعيش في فرائه، والتي تقوم بالعديد من الأنشطة مثل قتل بعضها البعض للحصول على البيئة الأفضل. يمثل حيوان الكسلان حقلاً ممتازاً لدراسة هذه الكائنات، والأهم أنه في الآونة الأخيرة استفاد العلماء من دراسة تلك الكائنات في العديد من خصائص الأدوية المضادة للبكتيريا والمضادة للطفيليات والملاريا بل وحتى للخلايا السرطانية.

(lifestyle.clickhole.com)

مصدر الصورة: Steemit

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