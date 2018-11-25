أصحاب القطط الـ"VEGAN" قد يواجهون المحاكمة لهذا السبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

حذرت منظمة RSPCA - الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات - من فرض عقوبات صارمة على أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يجبرون القطط على أن يصبحوا نباتيين .

فالآشخاص الذين يتخذون قرار التحول إلى نظام غذائي نباتي "VEGAN" يجبرون حيوانتهم أيضاً على اتباع نفس الاسلوب الغذائي.

وحاليا موردوا أغذية الحيوانات الأليفة تتبع الموجة مع واقع تحول شخص واحد من ستة أشخاص للنظام النباتي "VEGAN"

وحذرت المنظمة الخيرية من أنها قد توجه تهم اجرامية للمالكين الذين يصيبون حيواناتهم الأليفة بالمرض نتيجة اتباع النظام الغذائي النباتي.

وتؤكد المنظمة بأن التركيز على القطط بالذات هو لأنها حيوانات آكلة لـلحوم من الناحية التكوينية وتحتاج إلى اللحوم.

لا ينطبق التحذير على أولئك الذين يختارون جعل كلابهم نباتيين لأنهم يستطيعون نظريا البقاء على النباتات وحدها.

وقال متحدث باسم منظمة RSPCA: بموجب قانون رعاية الحيوان ، يتطلب القانون من المالك التأكد من تلبية جميع احتياجات الحيوانات الأليفة. وهذا يشمل اتباع نظام غذائي صحي ، فضلاً عن ظروف معيشية ملائمة وحمايتها من التعرض لـلألم والمعاناة والإصابة والمرض ".

وتشير المنظمة إلى أن أولئك الذين يخالفون القانون قد يواجهون عقوبة السجن أو دفع غرامة .

وبحسب صحيفة ديلي ميل ؛ يتفق خبراء آخرون على أن هذه قضية محتملة تتعلق بالرفاهية ، وجاءت التحذيرات بعد أن أظهر المعرض الوطني للحيوانات الأليفة في برمنغهام هذا الشهر خيارات غير اللحوم للمشترين المحتملين.

وذكرت متاجر الحيوانات الأليفة أن الطلب متزايد على أطعمة الحيوانات المصنوعة من الحبوب والأطعمة الخالية من الغلوتين .

وقال خبير من شركة Benovo ، وهي شركة كانت تصنع "أغذية الحيوانات الأليفة الأخلاقية" أنه ومنذ عام 2005 .، إن القضايا الصحية التي تحدثت عنها RSPCA هي كلها غير صحيحة ، وأن أيًا من الأطباء البيطريين لم يعارضوا النظام النباتي للقطط .

كما يعتقد هاري البالغ من العمر 53 عامًا ويدعى هاري بولمان أن الغذاء النباتي هو "النظام الغذائي الأكثر صحة" للقطط ".

هاري يطعم قطته أوما ، منذ خمس سنوات الخضار وأغذية القطط النباتية الخاصة ويدعي أنها لم تكن أكثر صحة.

وقال هاري ، من أستراليا ، الذي أصبح نباتيا منذ 38 عاما ، إنه رغم التعليقات السلبية من أشخاص يزعمون أنه "يسيء التعامل مع قطته أو يعذبها آو يقتلها إنه ثابت على موقفه .

ويضيف "قطتي أوما صحية جدا، لديها فرو أيض لامع ،وشهية كبيرة ومليئة بالحيوية".

طبقًا لـ RSPCA ، تحتاج القطط إلى مصدر للبروتين الحيواني للبقاء على قيد الحياة - وبينما تحتاج جميع الثدييات إلى الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، فإن القطط فريدة من نوعها لأنها تتطلب التوراين والأرجينين في وجباتها الغذائية - التي توجد فقط بشكل طبيعي في اللحوم.

مصدر الصور : dailymail

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