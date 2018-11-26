العثور على 190سلحفاة بحرية متجمدة حتى الموت في محمية بأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( nbc news )

عثر على ما يقرب من 190 من السلاحف البحرية الميتة المجمدة قبالة ساحل كيب كود يوم الجمعة بعد أن حدت درجات الحرارة المنخفضة من قدرتها على الوصول إلى الشاطئ بأمان.

وقالت محمية الحياة البرية "أودوبون": " الطقس تسبب لأول مرة بفعل الـرياح القوة العاتية ودرجات الحرارة المنخفضة جدا ًبالاضافة للـمد العالي، تسبب في جعل السلاحف المهاجرة "عاجزة" عن اللحاق بدورة حياتها الطبيعية لنجدها على طول شبه جزيرة ماساتشوستس في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي. يوم الجمعة."

وقبل أن يقوم الخبراء بالتحقيق في سبب وفاة هذا العدد من السلاحف ، يقول بريسكوت وهو مدير محمية الحياة البرية في ماس أودوبون " ان سبب وفاة السلاحف واضح وهي أنها تجمدت" وعموماً ، قالت محمية أودوبون إنهم عثروا على أكثر من 400 سلاحف ميتة هذا الموسم.

و تم العثور على ما يقرب من 400 سلاحف بحرية ميتة على طول كيب كود هذا الموسم حيث تسبب درجات حرارة المياه الباردة في موت بعضها في المياه المتجمدة ، كما يقول بوب بريسكوت .

ووفقاً للباحثين ، فإن بدء موسم هجرة الحيوانات قد زاد من فرص تجمُّد السلاحف فقط .وعادة في التسعينات ، كانت السلاحف البحرية تصل إلى محميـة كيب كود في أكتوبر ، لكنها الآن وصلت إلى الشاطئ في شهر نوفمبر لأن المياة باتت أكثر برودة .

الهجرة هي طريقة موسمية للحياة للسلاحف البحرية - فهي تسافر آلاف الأميال لإطعام ووضع بيضها ، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.

وقد ساعدت جهود الحفظ في السنوات الأخيرة على استقرار السلاحف البحرية وسمحت لهم بالانتقال إلى مواقع لم يزوروها منذ سنوات ، وفقاً لنيكولز. ومع ذلك ، فإن تغير درجات الحرارة جعلهم غير مستعدين لمواجهة الطقس المتغير في تلك المناطق.



وقال نيكولز: "إن تغير المناخ يؤثر بشكل واضح على السلاحف البحرية" ، مضيفًا أن بيض السلاحف الذي يحتاج مياهاِ أكثر دفئًا قد أثر على أنماط هجرة الحيوانات بالطريقتين.

ومنذ اكتشافه ، قال بريسكوت إن درجات حرارة المياه أصبحت "أكثر دفئًا" مما سمح لبعض السلاحف بالوصول إلى الشاطئ ، وتم إرسال حوالي عشر سلاحف إلى حوض أسماك نيو إنجلاند. وقال بريسكوت إن معظم السلاحف التي تدخل محمية كيب كود في هذا الوقت من العام هي طبيعة استوائية أو شبه استوائية ، مفضلة درجات حرارة المياه التي تتراوح بين 75 و 85 درجة فهرنهايت.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من إحياء السلاحف التي عثر عليها صباح الجمعة - وبعضها كان من نوع السلاحف البحرية "كيمب ريدلي" المهددة بالانقراض.

مصدر الصور : nbc news

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