لحظات مؤثرة.. رجل يبكي فرحاً بعد نجاة قطّه من الحريق (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هي فرحة كبيرة غمرت الرجل الأمريكي هاميش باترسون وعائلته، بعد نجاة قطهم الصغير "مايك" من الحريق الكبير الذي طال منزلهم في جنوب كاليفورنيا، قبل أيام.

فعبر "يوتيوب"، أطلّ باترسون بفيديو قصير قام بتصويره من مكان منزله الذي تحوّل إلى ركامٍ بسبب الحريق، وسط تلال "ماليبو" الخضراء الرائعة.

بين الركام، تنقل باترسون، وراح يعاين الخسائر. عثر الرجل على مقلاةٍ صغيرة نجت من الحريق، وقال: "هذا ما تبقى من المنزل.. سأقوم بتحضير بعض الطعام فيها".

إلاّ أن ما يهمّ باترسون من القضية كلها، هو نجاة "مايك" القط الصغير. إنها الفرحة الكبرى. لقد فاضت دموع باترسون من شدة الفرح، وقال: "لا أعرف كي نجا من النار.. هذا الأمر يثير دهشتي". وأضاف: "خلال 9 أيام، اهتم أصدقائي بمايك، وقد أحضروا إليه الطعام والشراب. مهما شكرتهم لن أفيهم حقهم".

وتابع: "لقد ارتحت الآن أنا وعائلتي بعد نجاة مايك.. إننا نشعر بسعادة كبيرة لأن القط المحبب إلى قلبنا نجا من النار القاتلة التي أودت بحياة عشرات الحيوانات".

وختم: "الله تجاوب لصلواتي.. لقد كان لديّ أملٌ بنجاته.. لقد ظهر مايك بسلامة.. أشكر الله على ذلك".

مصدر الصور: theanimalrescuesite

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