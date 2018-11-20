في ناطحة سحاب أمريكية.. مصعد يسقط 85 طابقاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجا 6 أشخاصٍ من الموت، بعد سقوط مصعدٍ سريع كانوا استخدموه داخل مبنى هانكوك الشهير في ولاية شيكاغو الأمريكية، يوم الجمعة.

وفي التفاصيل، فإنّ "الأشخاص وعددهم 6 وبينهم امرأة حامل، غادروا غرفة الطعام الكائنة في الطابق الـ95 من مبنى هانكوك المؤلف من 100 طابق، وعمدوا إلى استخدام المصعد، إلاّ أنّ عطلاً طارئاً أدى إلى سقوطه بهم على طول 85 طابقاً".

وعلى الفور، تدخلت فرق الإطفاء إدارة مكافحة الحرائق في شيكاغو للعمل على إنقاذ العالقين داخل المصعد، واضطروا لكسر الجدار للوصول إليهم.

وفي هذا الصدد، قالَ قائد كتيبة الإطفاء باتريك مالوني: "اضطرينا لكسر الحائط في الطابق الـ11 للوصول إلى داخل المصعد، حيث قمنا بسحب الأشخاص المحاصرين". ولفت مالوني إلى أنّ "الفرقة تعاملت بحرفية مع الحادث، واستمرّت عملية الإنقاذ حوالى 3 ساعات من دون أي يصاب أي أحدٍ بأذى".

وأوضح مالوني أن "هناك كابلات متعددة على المصاعد، وكانت لا تزال آمنة، إلى حين وصول كتيبة الإطفاء".

ومركز هانكوك هو ناطحة سحاب شاهقة الإرتفاع، يتألف من 100 طابق، وارتفاعه 1128 قدم، أي حوالى 343.7 م.

مصدر الصور: abcnews

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