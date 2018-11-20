كندا.. التحقيق في فيديو لشابين يقتلون ذئبا بوحشية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( CBC)

تحقق شرطة الخيالة الكدية في غراند بريري، ومنظمة ألتا لحماية الحيوانات البرية والأسماك ، في فيديو انتشر على الانترنت ، يظهر فيه شابان يضربان بوحشية ذئباً حتى الموت.

و يُظهر الفيديو ، الذي انتشر على على فيسبوك الأحد ، ذئبًا عاجزآً مكبلاً في مؤخرة عربة ثلج. ويظهر الجزء المتبقي من الفيديو الذي مدته 53 ثانية كيف مات الحيوان ببطئ بعد ضربات متعددة في الرأس.

في الفيديو ، يلتقط شاب ذئبًا من رجليه الخلفيتين ويصدم رأسه مرارًا وتكرارًا في مؤخرة عربة الثلج.

ثم تم تصوير الحيوان ، وهو لا يزال على قيد الحياة ، يجلس في الثلج ، ساكن ومذهول بينما شخص ما يضحك خلف الكاميرا.

وصرح الرجل الذي قام بالتبليغ غن الفيديو وهو أحد أبناء المنطقة لقناة cbc إنه أبلغ عن الحادثة إلى شرطة الخيالة الملكية ومنظمة" ألبرتا فيش آند وايلد لايف".

وقال الرجل الذي فضل عدم التصريح عن اسمه ان الحادث وقع في Sexsmith خلال عطلة نهاية الاسبوع.

و في بيان صحفي ، قالت شرطة الخيالة في غراند بريري إنهم يحققون في فيديو على الإنترنت "يصور القتل غير الإنساني لحيوان بري."

وقال المتحدث باسم منظمة " ألبرتا فيش آند وايلد لايف "جيسون فان راسيل في مقابلة "نعتقد اننا حددنا هوية الاشخاص المتورطين لكن من السابق لاوانه التكهن باتهامات موجهة محددة او عقوبات محتملة."

ووصف الرجل الذي أورد شريط الفيديو ما رآه بالبشع وغير الانساني .

وقال : " الفيديو مزعج للغاية". "هذا سلوك همجي للغاية. إنه إجرام صارخ."

و قال الرجل إنه لا يعرف الأولاد شخصيا لكنه شعر بأنه مضطر للإبلاغ عنهم. وقال إنه يأمل أن يتم محاسبتهم و "الحصول على بعض المساعدة."

يضيف :"مجرد إلقاء نظرة على مدى القلق الذي يسببه هذا الفيديو ، خاصة عندما جلس الحيوان وهو محاصر ويرتعد خوفاً بينما الشابان يحتشدان حوله وهما يضحكان " ، "إنه أمر يوجع القلب ولا يقبل أي إنسان عاقل ذلك"

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