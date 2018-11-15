مداهمة تفضح سيدة قامت بتجميد 44 كلباً

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت السلطات في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، على 174 كلباً في منزلٍ تفوح منه رائحة براز وبول الحيوانات.

وكشف موقع "آي بي سي نيوز" أنّ "من بين الكلاب التي تمّ العثور عليها، 44 كلباً مجمداً، وكانوا موجودين في المنزل الذي يعود لسيدة تدعى دونا روبرتس، البالغة من العمر 65 عاماً".

وبحسب الموقع، فإنّ "الشرطة قامت بمداهمة منزل السيدة، يوم الثلاثاء الماضي، في بلدة شامونغ في ضواحي فيلادلفيا"، لافتاً إلى أنّ "السيدة كانت تعامل الكلاب بقسوة كبيرة".

وفي السياق، فقد لفتت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن السيدة قولها أنّها "عمدت إلى تخزين الكلاب الميتة في الثلاجة قبل 7 سنوات، وكانت تريد احضار طبيب بيطري للقيام بعمليات التشريح". وأكدت السيدة، بحسب الصحيفة، أنّها "لم تفعل أي شيء خطأ، وستدافع عن نفسها أمام المحكمة".

مصدر الصورة: abcnews

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