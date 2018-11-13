الهوس بـ Pokemon Go يدفع سبعيني إلى استخدام 11 هاتف ذكي للعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يبدو أن لعبة "Pokemon Go" لم تعد مقتصرة على الشباب والمراهقين فقط، وإنما كذلك على كبار السن، وهو ما كشفته تقارير صحفية مختلفة قادمة من دولة "تايوان" الأسيوية. وسائل الإعلام اهتمت كثيرا في الفترة الأخيرة بقصة عجوز تايواني يبلغ من العمر 70 سنة لكنه من عشاق لعبة Pokemon Go، بحيث ابتكر طريقة غريبة لملاحقة مخلوقاتها، حيث قام بتثبيت 11 هاتفا ذكيا على دراجته الهوائية جميعهم موصولون ببطارية خارجية خاصة.

العحوز التايواني "Chen San-yuan" والذي دشن حضوره في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الصيف الماضي، أشار إلى وسائل إعلام محلية أنه يقضي قرابة 20 ساعة في اللعب في شوارع العاصمة تايبيه بالإضافة إلى أنه ينفق 1290 دولار أمريكي شهريا على Pokemon Go.

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