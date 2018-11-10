لماذا نحن نعيش في عصر الكرسي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

لماذا لا يوجد ذكر كراسي في الكتاب المقدس ؟ أو في جميع ما ذكره هوميروس ؟ أيضا لا يوجد أي ذكر لها في مسرحية هاملت - التي كُتبت عام 1599، لكن في منتصف القرن التاسع عشر ، كانت القصة مختلفة تمامًا. ففي رواية Bleak House للمؤلف تشارلز ديكنز ، تظهر كلمة كرسي في 187 مرة.

ما الذي تغير؟

الجلوس في بعض الأحيان يوصف بأنه "التدخين الجديد" ، نعلم أن قضاء الكثير من الوقت جالسين على الكراسي أمر سيء بالنسبة لنا، ليس فقط الكراسي غير صحية ، فهذا أمر مثل تلوث الهواء ، أصبح من المستحيل تقريباً على الإنسان الحديث عن تجنبه.

وبعملية بحث بسيطة نستطيع معرفة كيف أن العالم الذي خلقناه حولنا يغير أجسادنا ، باكتشاف كيف كانت الكراسي نادرة، لكنها الآن في كل مكان؛ في المكاتب والقطارات والمقاهي والمطاعم والسيارات وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما وعيادات الأطباء والمستشفيات والمسارح والمدارس وقاعات المحاضرات وجميع منازلنا.

وبحسب احصائية دقيقة يقدر عدد المقاعد في العالم بما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة كراسي لكل شخص، أي يمكن أن يكون هناك أكثر من 60 مليار كرسي على هذا الكوكب. لهذا تعتبر الكراسي بالتأكيد واحدة من الإشارات العالمية التي تشير إلى وصول حقبتنا الجيولوجية الحالية ، علماء الأنثروبولوجيا يعتبرون ذلك الأمر علامة من علامات تحولنا إلى فترة زمنية جديدة حيث يمكن العثور على الكراسي في كل بقعة من بقاع الأرض.

لكن السؤال المطروح حاليا، لماذا كل هذا العدد من الكراسي فجأة ؟ لا يوجد سبب واحد واضح، لكن يعتقد أنه نتيجة تداخل عدة عوامل كالموضة والسياسة ومواعيد العمل والتوق للراحة. ثقافة السهولة والراحة من بين أقوى القوى الدافعة لعملية صنع القرار للمستهلك.

وبينما بدأت الكراسي في الظهور بشكل تدريجي في العصر الحديث بين أعوام 1500م وحتى العام 1800م ، يبدو أنها أصبحت أكثر شعبية خلال الثورة الصناعية.

قبل القرن الثامن عشر ، كان من السهل الحصول على كرسي بسهولة ، لكن الغالبية كانوا يستخدمونه لفترات قليلة، حتى اليوم ، ليس من السهل الجلوس على كرسي خشبي ثابت لفترات طويلة ، أما الكراسي المنجدة فكانت وقتها مكلفة للغاية. لكنها اعتُبرت الموضة لثقافة جديدة ، والتي انتشرت من خلال المحكمة الفرنسية في القرن الثامن عشر، حيث ساعدت في نشر استخدامهم المبكر.

لقرون مضت ، كانت الكراسي ترتبط باستمرار السلطة والثروة والمكانة العالية، كانت تستخدم على نطاق واسع من قبل الفلاحين كتاج. هناك اتجاه مرحلي في مسرحية الملك لير لشكسبير، حيث يدخل الملك أثناء حمله من قبل الخدم "على كرسي".

فكرة الكراسي كرمز للوضع ما زالت قائمة حتى اليوم، يُطلق على الشخص الذي يدير اجتماعًا اسم "الكرسي". وهي حقيقة ، معترف بها عالمياً ، أن أفضل كرسي في أي مبنى مكتب ينتمي دائماً إلى الرئيس.

وبمجرد إضفاء طابع ديمقراطي على استخدام الكراسي (خاصة بعد الثورة الفرنسية في فرنسا وقوانين الإصلاح الكبرى في عام 1832 في المملكة المتحدة)، تزامن ذلك مع تغير بطيء في أنماط عملنا.

معظم العمل المنجز في العصر الفيكتوري كان يمكن أن يفهم كعمل يدوي أو عمل مصنع، لكن مع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر، ومع تسارع موجة ثانية من الثورة التكنولوجية مع اختراعات مثل الآلة الكاتبة والتيليغراف والتوسع في استخدامات الكهرباء ، بدأ سوق العمل بالتغير. وكانت الفئة الجديدة من موظفي المكتب هي المجموعة المهنية الأسرع نمواً في النصف الأخير من الفترة، في عام 1851 ، يشير التعداد إلى أن أقل من 44000 شخص كانوا يؤدون العمل الإداري. في غضون عقدين من الزمن فقط ، تضاعف عدد العمال المستقرين إلى 91000.

اليوم ، العمال المستقرون هم الأكثرية. وخلال القرن العشرين ، نمت حولنا غابة من الأنشطة المستقرة الأخرى حولنا لتتناسب مع حياتنا العملية الجديدة.

ازدادت قراءة الرواية بشكل كبير خلال شهر القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية الأخرى التي جاءت مع وصول السينما والإذاعة والتلفزيون، وفي الآونة الأخيرة ، تقودنا ألعاب الكمبيوتر ، ووسائل التواصل الإجتماعي ، وغير ذلك من الأنشطة على الشاشة إلى الجلوس في حالة تأمل. لذلك يحتاج الإنسان الحالي إلى الكراسي لتلبية جميع هذه الأنشطة.

إذا قدمت لنا الحياة الحديثة باقة من السلوكيات المستقرة ، فإن الكراسي هي السيقان، ضروريون جدا لقيادة حياة حديثة فمعظم ما نقوم به يبدو غير قابل للتخيل بدونهم.

تشير الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية إلى أن لدينا حوالي 9 ساعات ونصف في اليوم من الوقت المستقر، هذا يعني أن الإنسان الحديث غير نشط لحوالي 75 ٪ تقريبًا من وقته، وهذا يعد مشكلة مع هذا.

يمكن تطبيق مبدأ القول المأثور "استخدمها أو خسرها" على صحة أنسجتنا الصلبة والناعمة، فقد تستجيب العضلات والعظام إما لزيادة الحمل أوالتوقف عن الاستخدام، تصبح العظام أكثر كثافة أو نحافة بينما تصبح العضلات أقوى أو أضعف، الجلوس كثيرا، مع فصل معظم العضلات في ظهورنا عندما نتكئ على كرسي ، فلا عجب أن العمود الفقري ضعيف، أصبح ألم الظهر الآن السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم.

توفي البشر العصر الحجري القديم في معظم الأحيان في مرحلة الطفولة، كان العنف والإصابات من الأسباب الشائعة للوفاة في وقت لاحق من الحياة، على الرغم من ذلك ، يموت البشر المعاصرون بشكل كبير نتيجة للاضطرابات الأيضية مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، جميعها مرتبطة بقوة بعدم النشاط: أي استخدام الكرسي.

أجريت دراسة عام 2012 ، تبحث في آثار عدم النشاط ، وبينت المعطيات سلوكية حوالي 7813 امرأة، ووجدت الدراسة أن أولئك الذين جلسوا لمدة عشر ساعات في اليوم لديهم تيلوميرات أقصر (مؤشر للشيخوخة ) ، حيث كانت عاداتهم المستقرة تزيد على أعماراهم الحقيقية حوالي ثماني سنوات أخرى، في المقابل بعض الدراسات تشير إلى أن آثار الجلوس لفترات طويلة لا يمكن تعويضه من خلال ممارسة القليل من التمارين، لتشهد هذه الدراسات وغيرها الكثير على حقيقة أننا يجب أن نفكر مليًا في الاستثمار أكثر في علاقة حبنا الجديدة مع الكرسي.

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