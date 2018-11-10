معادلة علمية لصناعة بيتزا منزلية بقوام ونكهة أفران الحطب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التي أخبزها انا ألذ بكثير من التي تعدها المطاعم.. لا شك أنها عبارة لا تنسى زوجتك أن ترددها على مسامعك، كلما أعدت طبقا من البيتزا، وانت بالطبع تؤكد كلامها بسبب الجوع!، ولكن هل حقا ما تقوله زوجتك صحيح وهل هي قادرة على استحضار النكهة الأصيلة للبيتزا دون توفر الأدوات اللازمة؟

وضع عالمان في الفيزياء معادلة رياضية لصنع بيتزا مثالية في كل مرّة، وذلك بشكل مماثل للبيتزا المصنوعة في فرن الطوب. وخلال زيارتهما الأخيرة إلى إيطاليا، تساءل العالمان الفزيائيان أندرياس غلاتس وأندري فارلاموف عن سبب الطعم الشهي للبيتزا في حال إعدادها داخل الفرن المصنوع من الطوب.

ونظراً لأن الشخص العادي لا يملك فرناً من الطوب في المنزل، قرر العالمان إعداد صيغة تساعد في الحصول على نكهة مماثلة، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتم تفصيل النتائج التي توصل إليها العالمان في دراسة بعنوان "فيزياء الخبز الجديد"، وتم نشرها في وقت سابق من هذا العام في مجلة علمية، ولهذه الدراسة، استخدموا بيتزا المارغريتا، التي يُعتقد أنها أول مثال على البيتزا المعاصرة.

وطلب غلاتس وفارلاموف من محترفي البيتزا الإيطالية، معرفة كيفية طهي بيتزا المارغريتا في درجة حرارة تكون فيها القشرة متموجة تماماً ولكنها لا تحترق. وقيل لهما إنه ينبغي طهيها في فرن من الطوب على حرارة 330 درجة مؤوية لمدة دقيقتين.

وقرر الباحثان دراسة مزايا طهي البيتزا في فرن من الطوب في فرن تقليدي، وما إذا كانت هناك طريقة للحصول على نفس النتيجة في المنزل. واكتشفا أن ذلك يعود إلى الديناميكا الحرارية للأفران المصنوعة من الطوب التي تشتعل بالحطب، ويمكن توضيح ذلك عبر معادلة رياضية.

وبناءً على ذلك، طور الباحثان معادلة حرارية ديناميكية لحساب الشروط التي يجب أن تكون في فرن تقليدي ليتناسب مع فرن الطوب، ووجدا أن الحصول على بيتزا مثالية يتطلب وضع الفرن الكهربائي على حرارة 230 درجة وطهي البيتزا لمدة 170 ثانية.

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