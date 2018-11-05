6 خطوات لتحضير حبات كيك الشوكولا الصغيرة والصديقة لحميتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تبحثين عن وصفة ممتعة في الإعداد وسهلة في التحضير؟ إليك هذه الوصفة لتحضير حبات صغيرة من كعكة الشوكولا، ولا تهتمي إن كنت تتبعين حمية ما، فلن تضطري الى قياس وزنك مهما أكلتِ منها.

الخطوة 1

إضبطي الفرن على 190 درجة مئوية، هيئي 16 قالبا من قوالب الكعك وادهنيها بقليل من الزبدة.

الخطوة 2

يُخلط مقداران من الدقيق مع مقدار واحد من اللوز المطحون ومقدار من مسحوق الكاكاو في وعاء متوسط. ويوضع جانبا

الخطوة 3

اخفقي البيض والسكر بخلاط كهربائي على أعلى سرعة، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط ويزداد حجمه ويصبح أبيض اللون.

الخطوة 4

أعيدي الخلاط إلى السرعة المتوسطة، ثم اسكبي الزبدة الذائبة ببطء على جانب الوعاء، استمري بالمزج من 10 الى 15 ثانية.

الخطوة 5

أضيفي نصف مزيج الدقيق إلى خليط البيض، وقومي بضربه مرة أخرى بالخلاط على سرعة منخضة لكي يحافظ المزيج على حجمه وما إن يتجاس الخليط ويتماسك، إضيفي النصف المتبقي من خليط الدقيق. ويخلط مجددا حوالي 30 ثانية.

الخطوة 6

املأي كل قالب بملعقة طعام من الخليط حتى يمتلأ ثلثاه، ثم اجمعي القوالب بصينية في قعرها ماء وضعيها في الفرن على حرارة 190 درجة مؤية، من 12 الى 13 دقيقة، اتركي القوالب بعد ذلك لتبرد وقدميها لأفراد أسرتك مع الشاي أو أي مشروب ساخن.

إقرأي المزيد:

إليك طريقة رائعة لعمل كرات الدونات بحشوة "النوتيلا"

هل سمعت بـ"ستيك الكولا"؟.. إليك النكهة المذهلة