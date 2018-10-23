هل سمعت بـ"ستيك الكولا"؟.. إليك النكهة المذهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تلعب تتبيلة ستيك اللحم دوراً أساسياً في اعطائه نكهة فريدة وقواماً طرياً. تتنوّع مكونات التتبيلة المألوفة بين زيوت وتوابل وبهارات، إنما نقدم لك اليوم مكوّناً جديداً لن تتوقعي استعماله اطلاقاً!

الكولا في تتبيل اللحم

يحتوي الكولا على الحمض الذي يساعد على تليين قطعة ستيك اللحم، وعلى السكر الذي يعطي طعماً حلواً ونكهة شهية عندما تضيفينه مع مكونات التتبيل الأخرى.

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طريقة تتبيل "الستيك" بالكولا:

- في البداية، قومي بتتبيل اللحم بالملح، الفلفل الأسود والثوم البودرة وانقعيه لمدة ساعة في الثلاجة.

- ضعي بصلة مقطعة إلى شرائح ومتبلة بالملح والفلفل الأسود في وعاء عميق ثم رصي اللحم فوق البصل وأضيفي الكولا.

- اتركي المكونات منقوعة لمدة تتراوح بين الساعتين والـ24 ساعة. حاولي نقع اللحم مع الكولا قدر الامكان لتحصلي على نتيجة أفضل. يمكنك اضافة القليل من الكاتشاب لزيادة المذاق الحلو وتكثيف قوام الصلصة.

- تحتاج عملية طهي اللحم الى نار هادئة، لذا أخفضيها، غطي القدر واتركيه حتى ينضج. بعد التأكد من طهي ستيك اللحم جيداً وزيادة كثافة صوص الكولا، قدميه الى جانب الارز الأبيض أو السلطة الخضراء مع صلصة الكولا المتبقية.

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