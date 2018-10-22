جربوا طريقة تحضير "Pizza Barbecue" بطعمها المميز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تُعتبر "البيتزا" الطبق الإيطالي الشهير من أشهر الأطباق على الإطلاق وتحظى بشعبيّة كبيرة عند الكبار والصّغار، وهي من المعجنات المفضلة في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في العالم العربي، ومن أجل إعداد بيتزا مميزة ولذيذة نستعرض في السطور التالية كيفيّة تحضير "بيتزا باربكيو" لم تتذوّقوا مثلها من قبل، وفق موقع (mtv)

المكوّنات

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

- 225 غراماً من عجين البيتزا الجاهزة بدرجة حرارة الغرفة.

- كوب واحد وملعقتان كبيرتان كبيرة من صلصة الباربكيو.

- 225 غراماً من صدر الدّجاج من دون عظام ولا جلد.

- ملح خشن وفلفل أسود طازج.

- كوب من جبنة غاودا.

- كوب من جبنة الموزاريلا.

- نصف بصلة صغيرة مشرّحة بشكلٍ رقيق.

طريقة التحضير

- دهن صينيّة كبيرة بزيت الزيتون، وتشكيل كرة من العجين ثمّ وضعها في الوعاء وتقليبها لتتغطّى بالزيت.

- تغطية الوعاء بكيس بلاستيكي بإحكام، وتركه جانباً في مكان دافئ لمدّة 30 - 40 دقيقة.

- تحضير رفوف الفرن العلوي والأوسط، ووضع حجر البيتزا أو صينيّة فرن مقلوبة على الرف العلوي وتحضير الفرن على درجة حرارة 215 C لمدّة 30 دقيقة على الأقل.

- وضع ورق زبدة ودهنها بزيت الزيتون، ووضع كرة العجين فوق ورق الزبدة وتمديدها دائرياً 25 سم، ثمّ دهن العجين بالقليل من زيت الزيتون وتغطيته بقطعة أخرى من ورق الزبدة،

وتركه جانباً لينتفخ قليلاً لنحو 30 دقيقة.

- في أثناء نفش العجين، خلط ملعقتين كبيرتين من صلصة الباربكيو وملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، ثمّ وضع الدجاج في طبق الفرن ورشّ الملح والفلفل عليه، ودهنه

بمزيدٍ من صلصة الباربكيو، ثمّ وضعه على رف الفرن الأوسط وخبزه حتى ينضج لـ20 دقيقة، وبعدها يجب تركه يبرد ثمّ تقطيعه لمكعّبات 1.25 سم.

- إبعاد غطاء العجين وفرش المتبقي من صلصة الباربكيو وترك مسافة 1.85 سم حول الحواف ووضع الدجاج فوقهم، جبنة الغودا، الموزاريلا والبصل، ثمّ وضع قشرة البيتزا على صينيّة

فرن مقلوبة ثمّ على حجرة البيتزا أو الصينية المقلوبة الساخنة، وخبزها حتى تذوب الجبنة وتحمر القشرة، لمدّة 20 - 25 دقيقة.



مصدر الصورة موقع (gardeninthekitchen)



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