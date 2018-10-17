"كيك" من دون بيض؟ إليك السر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت مجموعة من الطهاة أن نكهة الكعكة لا تعتمد بالضرورة على المكونات الرئيسية فيها مثل البيض أو الزيت، وأنها لا تحتاج إلى خبرة كبيرة لصنعها. تمّ الكشف أخيراً عن سر صنع كعكة لا تحتوي على البيض أو الزيت وتعتمد في نكهتها على إضافة المشروبات الغازية فقط، في منشور على موقع "فيسبوك" الإلكتروني.

ويقول الطهاة إن إضافة عبوة من المشروبات الغازية إلى خليط الكيك يمكن أن تقدم نتائج رائعة، من دون الحاجة إلى إضافة أية مكونات إضافية. وقد تضمّن المنشور الذي لقي رواجاً كبيراً على "فيسبوك"، صوراً لأنواع متعددة من كعكة الصودا بما في ذلك كعكة الفراولة، وكعكة الزنجبيل، وكعكة الليمون، وكعكة الكرز.

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وقد شارك بعض متابعي المنشور أشكالاً مختلفة من الكعكة قاموا بصنعها بأنفسهم، حيث قال أحد المتابعين إنه أضاف مشروبات غازية بنكهات متعددة إلى كعكته الخاصة وحصل على نتائج مدهشة. كما كشفت إحدى المتابعات أنها تضيف عصير الليمون إلى الكعكة لتعطيها مذاقاً متميزاً ونكهة منعشة، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

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مصدر الصور: موقع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية