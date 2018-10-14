حضروا طبق سمك الهامور بالتاكو المكسيكي اللذيذ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

"التاكو" هو من أحد أشهر الأطباق المكسيكية التي ذاع صيتها في جميع دول العالم بسبب طعمها اللذيذ والشهي، وذلك لاحتوائه على كمية من الخضار المتنوعة، والبهارات التي تكسبه الطعم المميز، وتختلف المكونات المضافة إليه وطريقة تحضيره من وصفة إلى أخرى حسب الرغبة، نقترح عليكم اليوم طبق سمك الهامور بالتاكو المميز، وفق موقع "lbc".





المكونات: (لشخص واحد أو اثنين)

- قطعة من سمك الهامو

- بابريكا: ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة

- الأورغانو: ملعقة صغيرة

- كمّون: نصف ملعقة صغيرة

- سكّر أسمر: نصف ملعقة صغيرة

- أفوكادو: حبّة واحدة

- لبن: نصف كوب

- كزبرة: كوب واحد

- بصلة: نصف حبّة

- حامض: عدد 1



طريقة التحضير

- نقطع سمك الهامور إلى قطع متوسطة ومتساوية ثم نضيف عليها البهارات ونضعها بالزيت فوق نار متوسطة..

- نقطع الملفوف والبصل بشكل طولي ونضيف عليهما الكزبرة..

- نضع الصلصة المحضرة سابقا على "التاكو"..

- ثم نضع قطع الهامور بعد الانتهاء من قليه فوق الصلصة ونضيف الملفوف والبصل..

الصلصة

- نضع اللبن (نصف كوب) في الخلاط

- نضيف الأفوكادو فوق الخليط

- نضيف القليل من الكزبرة

- نفرم كل المكونات لتصبح خليطا متجانسا ..

مصدر الصورة موقع (eatingrichly)



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