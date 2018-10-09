"الأومليت" بالحليب والبقدونس والجبنة.. لفطور شهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية، وهي تمنحنا الصحة الجيدة والنشاط الدائم، لكن وجبات الفطور تختلف تماما وبشكل كبير بين بلد وآخر. فإذا كنت تبحث عن فطور فريد من نوعه، نقدم اليك "أومليت" بالحليب والبقدونس والجبنة، لا شك في أن النتيجة ستكون رائعة، خصوصاً وأن الحليب مع البيض والجبنة يشكل مزيجا متجانسا مع الأعشاب..

المقادير

6 بيضات

بقدونس مفروم (حسب الرغبة)

زيت زيتون

نعناع مفروم (حسب الرغبة)

3 ملاعق من الحليب

رشة ملح

رشة فلفل أسود

جبنة مبروشة

زيت زيتون

نعناع مفروم (حسب الرغبة)

3 ملاعق من الحليب

رشة ملح

رشة فلفل أسود

جبنة مبروشة



طريقة التحضير

يخفق البيض ويضاف اليه الحليب حتى يمتزج الخليط جيدا..

يملّح البيض ويبهّر ويضاف اليه البقدونس والنعناع المفروم

يخفق المزيج مرة أخرى حتى يتجانس..

يوضع الزيت على النار ويضاف اليه البيض المخفوق ويقلّى على درجة حرارة منخفضة حتى ينضج

عند البدء بالنضوج يضاف الجبن المبروش الى البيض وتغطى المقلاة حتى يذوب ويقدم ساخنا..

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