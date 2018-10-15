إليك طريقة عمل اللحم المقدد مع البيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر طريقة عمل اللحم المقدد مع البيض من وصفات المطبخ الغربي التي تلقى رواجا كبيرا في المجتمعات العربية، والتي اندمجت مع العديد من الوصفات الغربية من خلال المطاعم المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من خلال رحلات السفر والسياحة التي يقوم بها أبناء الوطن العربي، إليك طريقة تحضير هذا الطبق..

المقادير

4 بيضات

8 قطع لحم مقطع قطع صغيرة

ملعقة كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة حليب

4 قوالب كب كيك

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة جبنة موتزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة جبنة شيدر مبشورة

طريقة التحضير

ادهني قوالب الكب كيك بالزبدة

اخلطي المكونات ثم ضعيها في القوالب

أو رصيها بشكل طبقات بأن تضعي اللحم في القوالب

أضيفي الجبن فوق اللحم

ضعي البيض في القوالب وملعقة حليب فوق كل بيضة والملح والفلفل

أدخلي القوالب في فرن ساخن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة

تقدم مع التوست أو وحدها..

مصدر الصورة (موقع هي)



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