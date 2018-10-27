إليك طريقة رائعة لعمل كرات الدونات بحشوة "النوتيلا"

... تعرف على أهم فوائد الشوكولا الداكنة في مرحلة الطفولة ربما سمعت تحذيرات من أكل الكثير من الشوكولا، لكن السبب هو الخوف من السكر الزائد ومضاعفاته على البشرة أو زيادة الوزن أو مرض السكري.

... الشوكولا تقي من أمراض القلب والسكري نشرت مجلة "التغذية" البريطانية، دراسة أجراها باحثون من معهد لوكسمبورغ للصحة وجامعة وارويك البريطانية تظهر بأن الاستهلاك المعتدل للشوكولا، خاصة الداكنة، بفائدة صحية كبيرة على الرغم من احتوائها على الدهون والسكر...

... علامات تكشف اصابتك بـ"مرض السكري"؟ يصيب مرض السكري ملايين البشر حول العالم، وهو عدة أنواع أخطرها النوع الثاني منه، والأخير هذا أعراضه لا يلاحظها الكثيرون لأنها بسيطة ولا يشعرون أنها بالخطورة الكافية، إلى أن يفاجأون بأن تراكمها تؤدي إلى كوارث محققة..

... جربوا طريقة تحضير "Pizza Barbecue" بطعمها المميز تُعتبر البيتزا من أشهر الأطباق على الإطلاق وتحظى بشعبيّة كبيرة، ومن أجل إعداد بيتزا مميّزة ولذيذة نستعرض لكم كيفيّة تحضير "بيتزا باربكيو"

... هل سمعت بـ"ستيك الكولا"؟.. إليك النكهة المذهلة تلعب تتبيلة ستيك اللحم دورا في اعطائه نكهة وقواما طريا وتتنوع مكونات التتبيلة المألوفة بين زيوت وتوابل ونقدم لك اليوم مكونا جديدا لن تتوقعي استعماله اطلاقا