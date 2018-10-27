إليك طريقة رائعة لعمل كرات الدونات بحشوة "النوتيلا"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعتبر كرات الدونات بالسكر من الحلويات التي باتت محبوبة ومشهورة عند الكثيرين، البعض يحبها بالسكر والبعض يحبها بالشوكولا والبعض بنكهات اخرى وتتواجد الكثير من المحلات التي تبيع الدونات، إكتشف كرات "الدونات" بحشوة النوتيلا..
للعجينة :
البيض : 2 حبة
الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (سائلة)
حليب : كوب (سائل)
الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)
طحين : 3 اكواب
بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- للتغطية :
سكر : كوب
القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)
شوكولاتة نيوتيلا : كوب
- الزيت : غزير (للقلي)
طريقة التحضير
1. افقسي البيض بوعاء الخلط، وأضيفي الفانيلا واخفقي.
2. صبي الحليب، وأضيفي الزبدة، واخفقي.
3. أضيفي نصف كمية الطحين، والبيكنج باودر وحركي المكونات حتى تتجانس.
4. أضيفي الكمية المتبقية من الطحين واعجني المكونات باستخدام اليد حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة القوام.
5. قطعي العجينة لكرات صغيرة الحجم، واقليها بالزيت الساخن حتى تتحمر وتستوي.
6. انشلي الكرات من الزيت وضعيها على ورق المطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد.
7. لتحضير التغطية: اخلطي السكر مع القرفة المطحونة، ثم مرري الكرات بخليط السكر.
8. زيني بشوكولاتة النوتيلا بحسب الرغبة..
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