كادبوري تعلن عن انتاج بيضة أوريو بحجم كبير.. هل ستجربها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (كادبوري)

على الرغم من أننا لا نزال على بعد أشهر من عيد الفصح ، إلا أن شركة كادبوري أعلنت خططها لإنتاج بيض الشوكولاته بالحجم الكامل ،وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه منتجه المحدود من بيض الشوكولاتة الصغيرة العام الماضي .

والبيض كامل الحجم ، الذي سيكلف 58 بنساً ، معروض للبيع بالفعل في كندا وسيصل إلى المحلات التجارية البريطانية في يناير / كانون الثاني ، مما يتيح للعملاء متسعا من الوقت لشراءها قبل عيد الفصح ، أما في العالم العربي فلا يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه المنتجات ستصل إلى المحال التجارية .

و كادبوري هي شركة بريطانية لصناعة الحلوى مقرها الرئيسي في أوكسبريدج ، لندن المملكة المتحدة وهى ثاني أكبر شركة لصناعة الحلويات بعد شركة مارس ألوان تعرف باسم شركة "كادبوري شويبس بي إل سي" منذ عام 1969 حتى مايو 2008 للمؤشر فاينانشال تايمز 100 مؤشر.

مصدر الصور : شركة كادبوري

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