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ابتكار نوع جديد من الشوكولاتة الحمراء

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت مجموعة "باري كاليبو" السويسرية، نوعا جديداً من الشوكولاتة في دبي، بإسم "روبي"، تتميز بلونها الأحمر وطعمها الحامض، وتعد أول ابتكار هام في هذه الصناعة بعد اكتشاف الشوكولاتة البيضاء في ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا للمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة فريديريك ترومبيرت.

وأشار مدير عام المجموعة فى الشرق الأوسط بأن شعبية الشوكولاتة الحمراء ستزداد مع مرور الوقت لتصبح مثل الشوكولاتة البيضاء، على الرغم من أنها لن تتجاوز الأنواع الأخرى كالشوكولاتة الداكنة في المبيعات.

وأطلقت روبي في آسيا وأوروبا العام الماضي، بينما سيتبع إطلاقها في الإمارات انتشار أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وستتوفر في لبنان الشهر المقبل، والسعودية بعد شهر، بحسب ما ذكر موقع "أريبيان بزنس".

 

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