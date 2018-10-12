باكستاني يصنع أرجوحة من أقلام التلوين

أخبار الآن | كراتشي - باكستان ( ا ف ب)

يحاول الباكستاني بلال آصف أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصنع أرجوحة من عشرات آلاف أقلام التلوين.

بلال أقبل في مشغل بمدينة كراتشي جنوب باكستان على عمله مستخدماً أداة تقطيع، ليجمع الأقلام الملوّنة بعضها إلى بعض، فيما بدأ عمله الفنيّ الكبير يقترب من شكله النهائي.

وأكد بلال آصف أن هدفه ليس صنع أرجوحة فحسب، بل أن تنطوي على أكبر قدر من الإبداع، بحسب تعبيره.



ويأمل أيضاً بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع حلول يناير 2019، علماً أنه يستخدم 30 ألف قلم تلوين مقطّعة إلى 100 ألف قطعة.



وفي حال نجح في مسعاه، سيكون قد حقّق حلماً يراوده منذ الصغر، منذ أن بدأ بجمع أقلام تلوين من مختلف أنحاء العالم.

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