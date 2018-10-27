أثناء تتويجها.. ملكة جمال العالم يغمى عليها
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
سقطت فتاة من دولة "باراغواي" مغميا عليها بعد إعلان فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم التي جرت في دولة "ميانمار"، وسقطت ملكة جمال العالم الجديدة كلارا سوسا بعد إعلان فوزها في مسابقة غراند إنترناشيونال 2018، وهرع منظمو المسابقة إلى خشبة المسرح لإنقاذها فور سقوطها..
وحصلت ملكة جمال غراند إندونيسيا ناديا بوروكو على المركز الثاني، وملكة جمال غراند بويرتو ريكو نيكول كولون المرتبة الثالثة وحصلت ملكة جمال اليابان الكبرى "هاروكا أودا" على المركز الرابع. وشهدت نهائيات المسابقة أيضا رسالة عاطفية من الملكة المنتهية ولايتها "ماريا خوسيه لورا" إلى المشجعين، حيث شكرت الجميع على تشجيعهم المستمر..
مصدر الصورة (موقع rappler)
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