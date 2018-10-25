كيف يعيش "سوبر مان" حقيقي الحياة اليومية (فيديو طريف)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (9gag )

ماذا لو كان سوبر مان رجلاً حقيقياً ، بقوته الخارقة وقدراته الهائلة يعيش الحياة اليومية العادية ، أي صعوبات قد يواجهها ؟

شاب له بنية جسدية قوية بعضلات مفتولة ، عرض بشكل طريف مواقف يومية لما ستبدو عليه حياة الرجال ذوي القوة المفرطة ، مواقف كانت فيها هذه العضلات مصدراً للقلق خلال التعامل.





الفيديو حقق نسب مشاهدة كبيرة وصلت إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة في ساعتين من عرضه على إحدى الصفحات المتخصصة فى عرض الفيديوهات، يظهر شاب يملك عضلات قوية، ولكنه بسبب قوته يتعرض لمواقف مضحكة، بداية من عدم قدرته على غسل أسنانه بفرشاة الأسنان بسبب ضغطه الشديد على معجون الأسنان، وكذلك عدم قدرته على فتح الأكياس، وغيرها من المواقف البسيطة المضحكة.

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