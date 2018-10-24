صور توثق أغرب وأطرف 10 أحداث شهدها العالم الأسبوع الماضي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت تشعر بقليل من الإحباط أو الملل، فقد جمعنا لك باقة من الأخبار الطريفة والتي تتنوع ما بين الغريب والمضحك والإنساني، وقد ملأت شاشة التلفزة العالمية ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي.

أخبار هذا الأسبوع تتناول موضوعين فضائيين هما غاية في الروعة واثنين من الاكتشافات الأثرية التي أثارت حماس العلماء، هناك أيضا بعض الحكايات عن حيوانات أضحكت المتابعين بظرفها ونبدأها بهذه القصة:

قط يلبس البيجاما في السفارة

حيث اعتذرت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن دعوة من وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني إلى حفلة "بيجاما" للقطط، تضمنت صورة لقط يرتدي بيجاما. وقالت السفارة إنه لم يتم إرسال الدعوة بشكل مقصود، وأشارت إلى أن "خطأ تدريبيا" كان السبب في إرسال البريد الإلكتروني الذي بعثته وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد غير معروف من المتلقين، وفقا لما ذكرته تقارير صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

هبة ضخمة من هونغ كونغ

إذ قرر الممثل العالمى الصينى الشهير تشاو يون فات التبرع بكامل ثروته، التى تبلغ 714 مليون دولار أمريكى، للأعمال الخيرية. وقال النجم الآسيوى لموقع سينمائى فى هونج كونج: "أصعب شىء فى الحياة ليس مقدار المال الذى تكسبه، بل كيف تحافظ على عقلية سلمية وتعيش بقية حياتك بطريقة بسيطة".

دب يقع في محنة لمدة 3 أيام

فقد شوهد دب أسود يزن حوالي 45 كلغم في غابات ولاية ماريلاند. يتجول وحيدًا بحاوية بلاستيكية كبيرة على رأسه. كان من الواضح أنه في محنة وغير قادر على إزالتها. تتبعت إحدى مسؤولات خدمة الحياة البرية في الولاية هذا الديسم المعروف باسم "Buckethead" لمدة ثلاثة أيام في نهاية المطاف عندما وصل الحيوان إلى مهرجان في McHenry. تم تخديره لإزالة الجرة بأمان أمام حشد من المتفرجين. بعد ذلك ، شقّ طريقه إلى الغابة، حيث جمع شمله مع والدته وشقيقه.

أصغر مؤسس جمعية خيرية في العالم

أسس صبي صغير مصاب بسرطان الدم مجموعة خاصة به تسمى "فريق BAM!" ، والتي سلمت آلاف الألعاب لأطفال آخرين تم إدخالهم إلى المستشفى في ظروف صحية. وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر تسع سنوات فقط ، كان بن مانزي يقاوم تشخيص سرطان الدم منذ أن كان في السادسة من عمره. لذلك فهو يدرك جيدا طعم الحياة وقضاء معظم الوقت في المستشفى.

أراد أن يمنح الأطفال الآخرين شعورا أفضل من خلال إعطائهم ألعاب كمكافآت لهم على صبرهم. ولهذا السبب ، بدأ بن وأمه بتأسيس فريق BAM! ، وهي مجموعة ركزت على جمع الأموال لمساعدة الأطفال في مكافحة السرطان ودعم البحث العلمي لمكافحة سرطان الدم في مرحلة الطفولة.

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العثور على سفينة "فايكنج" فى النرويج

عثر علماء الآثار على سفينة فايكنج مدفونة فى جنوب شرق النرويج، وذلك باستخدام رادار مخترق لطبقات الأرض، حيث تم الكشف عن شكل قارب يصل نحو 20 بوصة يذكر أن الفايكنج هم مجموعة من المحاربين والتجار أبحروا إلى شمال أوروبا بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر، وجرت العادة أن يقوموا بدفن ملوكهم ورؤسائهم على متن قوارب، ليرفعوها فيما بعد الى اليابسة تكريمًا لهم.

طائر العام "حمام سكّير"

أعلنت نيوزيلندا عن جائزة جديدة هذا العام تعرف باسم "طائر السنة"، للتوعية من المخاطر التي تتعرض لها الطيور. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الحمامة من نوع "كيرر" فازت بجائزة أفضل طائر لعام 2018.

ويعرف هذا النوع من الحمام بشهرته الكبيرة في نيوزيلندا نظرا للسلوك الغريب والهزلي الذي تتميز به، إذ يفضل هذا النوع من الحمام تناول الفواكه الحلوة والتي يتم تخميرها باستخدام الكحول، بحسب ما نقل موقع "ndtv".

وغالبا مايتصرف هذا الحمام بنوع من الحالات الغير متناسقة، والتي تشبه لحد بعيد حالة السكر، وبحسب ميجان هابشر، إحدى المشاركات بالتصويت فإن "الحمائم النيوزيلندية تتميز بسمعة سيئة نظرا لسلوكها الغريب.

غموض جديد يحيط بالمشتري

اكتشف علماء فلك من جامعة كامبريدج، أربعة كواكب شبيهة بالمشتري، تدور حول نجم صغير جدًا. ويطلق على النجم اسم CI Tau، ويقع على بعد 500 سنة ضوئية من كوكبنا. وفي عمر المليوني سنة يعد هذا النجم "طفلا" قياسا على متوسط أعمار النجوم.

إذ لا يزال يحتوي على حلقة هي عبارة عن قرص محيطي من الجليد والغبار، وهذا ما يمكن أن يوفر المواد الخام اللازمة لولادة كواكب صخرية. ومع ذلك، كان من الغريب أن يتحلق حول هذا النجم 4 كواكب غازية عملاقة، الأمر الذي يثير تساؤلات لا يستطيع نموذج تكوين كوكب حالي أن يجيب عليها.

كيف كان صوت الموسيقى القديمة؟

"ما هو هذا هو الشيء"، كانت اولى الكلمات التي نطق بها عالم الآثار الإيطالي جيوفاني كاربونى في عام 2006، عندما اكتشف وعاءً خزفيًا غريبًا عند التنقيب في أحد المواقع الأثرية الرومانية. بعد مرور اثنتي عشرة سنة، يعتقد أنه حل اللغز، هذا الشيء هو أقدم آلة موسيقية في روما. وتشبه القطعة الخزفية نصف قشرة الجوز العملاقة مع حافة مثقوبة بشكل متناسق. وقد تم تأريخه إلى 3000 قبل الميلاد ، ووجد في مقبرة، موضوعة بجانب جسد ذكر بالغ.

الشرطة تقع ضحية سوء فهم

قام رجل من سكان مدينة نوفا سكوتيا الكندية باستدعاء الشرطة بعدما شاهد امرأتين في بيت جاره، وتتلخص القصة في أن السيدتان كانتا تعملان لدى إحدى شركات التنظيف وقد وقع خطأ ما جعلهما يدخلان بيت آخر غير الذي كانا يقصدان، ويتمثل اللبس في أن من اتصل بالشركة قال إنه سيغادر منزله ويترك الباب مفتوحا كي تتمكن العاملتان من دخوله، وهذا ما فعل جار من اتصل بالشرطة فقد خرج من بيته ونسي أن يغلق الباب خلفه، مما أوهم عاملتا النظافة بأنه هو البيت المقصود.

عملاق جديد في الكون

اكتشف علماء الفضاء "عملاقاً كونياً" أي تجمّعاً من عناقيد المجرات توازي كتلتها مليون مليار مرّة كتلة الشمس، وتشكّلت بعد مليارين و300 مليون سنة على الانفجار الكوني الكبير، بحسب المرصد الأوروبي الجنوبي.

وقالت أولجا كوتشياتي الباحثة في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية: "إنها مفاجأة كبيرة أن نرى تشكيلاً متطوّراً ظهر في وقت مبكر من عمر الكون". ويعتقد العلماء أن الكون نشأ بعد ما يعرف بالانفجار الكوني الكبير "بيج بانج" الذي وقع قبل 14 مليار سنة. وتجمّع العناقيد هذا هو الأكبر حجماً وكتلة المكتشف حتى الآن من بين الأجرام والمناطق الكونية العائدة لمرحلة مبكرة من عمر الكون.

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مصدر الصور: موقع "listverse" الإلكتروني