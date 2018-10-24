كيف تقوم برحلة حول العالم وراتبك لا يتجاوز الـ1500 $؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عندما كان كل من العروسين أميرة كوك وزوجها جاريل يخططان لرحلة شهر العسل بعد الزفاف، وضعا نصب عينيهما هدفا واحدا وهو.. رؤية العالم بأسره.

بدأت رحلتهما في 1 أكتوبر/تشرين الأول من الغرب نحو الشرق، واستهلاها بأمريكا الوسطى حيث قضيا 6 أشهر يجوبانها ولم يحملا سوى حقائب الظهر، توجها بعدها نحو أوروبا فالمغرب ومن ثم آسيا التي تجولا فيها لمدة عامين.. وعلى مدى ما يقرب من 5 سنوات، زار الزوجان 30 بلدا، دون تكبد أعباء مالية فوق ما يستطيعان. وفقا لموقع "فوربس".

فقد اعتمد الشريكان على مجموعة من القواعد الأساسية واتفقا على اتباعاها بشكل صارم، وهي: التوجه الى بلدان "الدولار فيها قوي". السفر ببطئ والتنقل بين البلدان على فترات طويلة. البحث عن بدائل اقتصادية بالنسبة لحجوزات التنقل والإقامة من خلال مواقع الإنترنت. التخفيف قدر المستطاع من المصاريف غير اللازمة على غرارا ما يفعله الكثير من السياح.

تقول أميرة إنهما عندما عادا أخيرا إلى الولايات المتحدة بعد أربع سنوات ونصف، ظنت عائلتيهما والكثير من أصدقائهما أن ما فعلاه لا يصدق.

لكن العروسين الموهوبين أكدا أن الأمر قابل للتحقيق ومنطقي جدا، وخلال هذه الرحلة ألفا كتابا وضحا فيه تفاصيل هذه التجربة، والتي اقتصر دخل كل منهما خلالها على 1500 دولا أمريكي في الشهر.

تقول أميرة: إن البحث عن مكان إقامة منخفض التكلفة لا يعني "دائماً أنك تضحي بأسلوب حياتك". ففي بالي مثلا غرفة النوم التي تشبه تلك التي في منزلك تكلف 500 دولار لليلة واحدة وانت بالطبع لن تدفع هذا المبلغ الكبير إن كنت تريد زيارة أكبر قدر ممكن من البلدان.

المفتاح هو اختيار بلد يلبي رغباتك ويتناسب مع احتياجاتك الفردية. وبما أن أميرة كاتبة ومؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المهم بالنسبة لها أن تعيش في مكان ما يوفر خدمة الإنترنت الجيدة. كما تفضل الأماكن ذات المناخ الدافئ على أن تكون الإنكليزية لغة محكية فيها. وتستذكر أميرة وزوجها مجموعة من البلدان التي مرا بها وينصحان بزيارتها:

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اسبانيا

باعتبارها واحدة من أرخص الدول في أوروبا الغربية ، فإن إسبانيا لديها الكثير لتقدمه لإقامة مطولة. سواء كنت تريد تجربة صخب المدينة فإن مدريد لن تبخل عليك بالمزيد منه، أو ترغب في الاسترخاء على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​فمايوركا هي الخيار الأفضل.

فالنسيا هي جوهرة بكل ما تعنيه الكلمة لموقعها الساحلي وتكلفة المعيشة المنخفضة، إذ يمكن استئجار شقة جديدة وحديثة من غرفتي نوم في وسط المدينة، النفقات اليومية مماثلة لتلك الموجودة في مدينة أمريكية صغيرة. افينيون في فرنسا ولشبونة في البرتغال هي خيارات مماثلة.

كوستا ريكا

أوصي دومًا بكوستاريكا كخيار أقرب ما يكون لحياة الناس الإعتيادية. إذ يمكن للسائح استئجار منزل خاص محاط بالطبيعة بحوالى 600 دولار في الشهر. وبينما يركز الكثير من الناس على المواقع المطلة على الشطآن الدافئة عند زيارتهم، فإن القرى الجبلية لا تقل جمالا النفقات اليومية أرخص قليلاً من تلك الموجودة في مدينة أمريكية. كذلك فإن مدينة بنما وغرناطة في اسبانيا ونيكاراغوا خيارات مماثلة.

تايلاند

تتابع أميرة القول: هناك الكثير لتكتشفه في المدن التايلاندية ، لكني أفضل الجزر. تقدم كو سو موي، الجزيرة التايلندية الساحرة، مجموعة واسعة من خيارات الترفيه الفاخرة عندما يتعلق الأمر بالسكن، إذ يمكن استئجار شقة فاخرة في مقابل 600 دولار في الشهر، كما أن مطارها الخاص، يجعل الوصول الى اماكن ومدن عدة في تايلاند أمرا سهلا.

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مصدر الصور: موقع "فوربس" الإلكتروني