جسر جوي "ألبي" يبقي قرى فرنسية معزولة على قيد الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

أصبحت قرية "سوسبيل" الفرنسية الواقعة وسط جبال الألب معزولة عن باقي القرى المجاورة بعدما تسبب انهيار صخري بسقوط وتحطم الطريق الوحيد الذي كان يربط هذه القرية بباقي المدن في ابريل الماضي .

حيث اضطر سكان القرية البالغ عددهم 45 شخصا فقط الى استئجار طائرة هيليكوبتر وذلك لتزويد القرية بمؤونة الشهور الـ6 القادمة و نقل سياراتهم خارجها.

قامت المروحية بالتنقل بين القرية و المدن المجاورة 17 مرة ذهابا و ايابا. و سيتحمل السكان المحليون ثلثي مبلغ ايجار المروحية الذي يصل الى 3000 يورو, بينما ستدفع السلطات المحلية المبلغ المتبقي.

يقوم أغلب سكان القرية باستخدام مسار جبلي ضيق للالتحاق بمقر عملهم. ويشعر آخرون بالقلق من أن الأمور سوف تزداد سوءا في أشهر الشتاء القادمة عندما يحاولون التنقل عبر المسارات غير المضاءة وغير العملية.

وقال مدير المدرسة الابتدائية لوران ميسيت "في الوقت الحالي ، الطقس جيد ، لذا لا بأس ، ولكن عندما تمطر يجب أن تكون مستعدًا. عليك التفكير في كيفية تنظيم حياتك".

ومن المحتمل أن يتم تدشين طريق جديد يتبع مسارا مختلفا في فصل الربيع القادم.

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