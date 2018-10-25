كاتب الرعب الشهير "ستيفن كينغ" يبيع حقوق قصة بدولار واحد!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( الغارديان )

باع كاتب الرعب ستيفن كينغ مجموعة من معجبيه الصغار من جنوب ويلز حقوق تحويل إحدى قصصه القصيرة إلى فيلم بتكلفة قدرها دولار واحد.

في الأشهر القليلة القادمة سيعمل الشبان الصغار الطموحون على كتابة السيناريو ، قبل تصويره في مقاطعة بلينو غوينت في ويلز .

مصدر الصورة : الغارديان

وكجزء من الاتفاق ، الصغار لن يكونوا قادرين على تحقيق ربح من الفيلم الذي سيكون مشتقاً من قصة Stationary Bike ، لكنهم يأملون أن يتم عرضه في المهرجانات السنمائية ، وسوف يرسلون للملك نسخة منه.

وقال كيفين فيليبس من شركة غرين فالي للإنتاج السينمائي ، الذي سيساعد المراهقين في صنع الفيلم ، إن مكتب كينغ عاد في غضون 24 ساعة لشرح كيفية تمكنهم من الحصول على حقوق القصة.

ويضيف فيليبس بأن الأمر تم بسلالسة تامة وأنهم بالفعل أرسلوا دولاراً واحداً إلى الولايات المتحدة .

وسيعمل أعضاء الفريق المكون من ألفي ايفانز ، 16 عاما ، وسيريس كليف ، 14 عاما ، يعملان على السيناريو ، بنما سيلعب ممثل محلي الدور الرئيسي و سيقوم فيليبس بإخراج الفيلم، ويأمل الشبان أن يبدأ التصوير في وقت عيد الميلاد.

و تدور قصة السيد كينغ القصيرة حول رجل يبدأ في ركوب دراجة التمرين في الطابق السفلي من أجل الحصول على اللياقة. للتخفيف من ضجره خلال التمرين ، يشتري خرائط ويتخيل طريق افتراضي من نيويورك إلى كندا ،و يسجل يومياً عدد الأميال التي "سارها " تجاه هدفه.

لكن عندما يقترب من وجهته الافتراضية ، تبدأ أفكار غريبة بالوصول أليه بأن هناك شخص يتبعه في جولاته .

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