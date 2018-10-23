10 أشخاص لم يعرفوا كم هم جذابون قبل أن يهتموا بأنفسهم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

ليس بإمكان الجميع القول ببساطة ، هذا أنا ، وأنا أحب نفسي ، ولا يهمني رأي الأخرين بي ، على الرغم من أن كثيرين يقولون أن الجمال ليس كل شيء فإن كثر يصابون بالاكتئاب بمجرد النظر للمرآة عندما يرون ما لا يعكس شخصيتهم .

في الصور التالية استعرض موقع برايت سايد صورا مزدوجة لأشخاص أحدثوا تغيراِ كبيراً في شكلهم فقط عندما اعتتنوا بأنفسهم وصحتهم .. نحن أنفسنا لم نصدق أن هؤلاء هم الأشخاص ذاتهم ، بعضهم شخصيات مشهورة .

معظم أبطال التغيير هنا خسروا كيلوغرامات هائلة من أوزانهم .. اليك بعض الطرق الصحية التي قد تساعدك في خسارة وزنك ..

• ضع هدفا يمكن الوصول اليه. فإذا كنت تعرف وزنك الصحي، سيمكنك هذا من الإلتزام بنظامك الغذائي يوصلك إلى الهدف بطريقة مرنة وصحية، فيزيد من معنوياتك ويشجعك لاستكمال الطريق نحو الهدف النهائي.

• إتبع نظاما غذائيا صحيا تزودك به أخصائية التغذية ويعتمد على تخفيض السعرات الحرارية بشكل ملائم لك ولا يفتقد إلى أي من المجموعات الغذائية.

• تقبّل خسارة وزن بطيئة ومنتظمة بمعدل 1- ½ كغ بالأسبوع (قد يكون أسرع في الفترة الأولى من إتباع النظام)



• إشرب معدل 8 أكواب من الماء يومياً ليبقى جسمك مرطّبا.ً والماء أيضاً تساعد على الشعور بالشبع.



• مارس الرياضة بشكل منتظم.



• إتخذ عادات غذائية سليمة في نمط حياتك.



• خطط لكيفية المحافظة على الوزن الذي خسرته.



• لا تقلق إذا لاحظت زيادة 1 كغ في الوزن بين يوم وآخر، فهذا قد يكون بسبب زيادة في الماء، الجليكوجين أو وزن العشاء الذي تناولته في اليوم السابق.



أخبرونا .. ما رأيكم بالفرق ؟

مصدر الصور : brightside.me

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