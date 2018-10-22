إكتشف مواصفات سيارة "فورد تريتوري"؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل سنوات ليست بالكثيرة كانت الصين وعلى كبرها وعدد سكانها الهائل تقع خارج خارطة صناعة السيارات في العالم، غير أنها تحولت لاحقا إلى القبلة التي تتوجه إليها بوصلة كافة الشركات الصانعة للسيارات تقريبا.. لا بل أنها أصبحت تصنع طرازات خاصة لأبناء التنين دون غيرهم ومنذ مدة ليست بالقصيرة، ومن بين أحدثها هذه الكروس أوفر الجديدة من فورد والتي تحمل اسم "تريتوري"، وتم تطويرها بالتعاون ما بين الأمريكية وشريكتها المحلية "جيانغلينغ"، وذلك على أمل أن تستطيع فورد التوسع أكثر مع طراز ينتمي إلى فئة هائلة الشعبية..

تتمتع "تريتوري" بتصميم عصري من الخارج مع مقصورة حديثة تتوسط لوحة قيادتها شاشة عالية الوضوح قياس 10 بوصة تعمل باللمس ومزودة بنظام ترفيه ومعلومات، كما جرى وضع شاشة أخرى عالية الوضوح مكان لوحة العدادات أيضاً في طريقة باتت معتمدة وبشكل كبير اليوم في عالم السيارات..





لا يوجد أي معلومات رسمية عن ماهية المكونات الميكانيكية في هذه الأمريكية الصينية الغنية بالأنظمة الحديثة والأنظمة المساعدة مثل نظام منع الاصطدام الأمامي، نظام تنبيه عند النقاط العمياء، نظام تنبيه عند تغيير المسار، كاميرا 360 درجة وغير ذلك.

ومن المفترض بأن "تريتوري" مخصصة للصين، غير أن فورد نفسها أكدت على إخضاعها لاختبارات قاسية ولمسافات زادت عن 4.4 مليون كلم حول العالم بما فيها أستراليا والصين، وهذا ما قد يعطيها الضوء الأخضر للخروج من بلاد التنين إلى بقية الأسواق لاحقا..

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