لص ياباني غاية في الأدب.. استأذن قبل السرقة ثم سلم نفسه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعرف الشعب الياباني بأدبه ولطفه، لكن لصا يابانيا خرق كل عادات اللصوص وبالغ في إظهار الأدب، حينما دخل إلى أحد المتاجر، وسأل مالكه بأدب إذا كان بإمكانه أن يسرق المال من المتجر، وفق ما أورده موقع "أوديتي سنترال" عن محاولة السرقة الغريبة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة "أوغورو"، اليابانية..

في التفاصيل، دخل اللص إلى المتجر حوالي الساعة 1:40 دقيقة بعد منتصف الليل، وقال لمالكه: "جئت بقصد إخافتك وسرقة هذا المتجر، فهل لي أن أطلب منك أن تتعاون معي؟"..

وبعد رفض صاحب المتجر الطلب، غادر اللص المتجر بهدوء كما دخل، وسلّم نفسه للشرطة في وقت لاحق، وقال صاحب المتجر: "قلت له لا أستطيع ذلك، وبعد 5 دقائق من مغادرته للمتجر، دخل إلى مركز شرطة قريب، واعترف بمحاولة السرقة. وبعد تفتيشه عثرت الشرطة بحوزته على سكين مطبخ، لكنه لم يستخدمه في محاولة السطو"..



مصدر الصورة (موقع skipprichard)

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