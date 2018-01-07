لتكون سعيدا.. تجنب هذه العادات السلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الخليج)

حياة اي شخص مليئة بالعادات، منها الايجابية ومنها السلبية، ونحن اليوم لسنا بصدد الكلام عن العادات الايجابية، انما سنتناول السلبية لكونها تجعل الانسان غير سعيد وتضعه في مشاكل جمة.

كما تجبره على فعل اشياء لا يرغب بها، لذا من الواجب الاقلاع عن هذه العادات لتحقيق السعادة، عبر التخلص من العادات الـ10 التالية:

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1- لا تكن جاحدا

عليك الإقلاع عن عدم الشكر، مهما كانت حياتك جيدة أو سيئة، لا تكن جاحدا، وبدلا من التفكير فيما ينقصك، فكر فيما لديك!

2- توقف عن لوم نفسك:

لا شيء سوف يسبب لك الإحباط و الفشل أكثر من إلقاء اللوم على نفسك، وبالتالي فإن الفشل مرده للشك في النفس والسلبية، لذا عليك استبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية، ومع مرور الوقت سوف تغير مسار حياتك.

3 - اقلع عن انتقاد الآخرين.

إجعل شاغلك الأول تحسين حياتك حتى لا يكون لديك وقت لانتقاد الآخرين وترصد عيوبهم.

السلبية التي تنظر بها إلى الآخرين تشل تدريجيا سعادتك، و إذا كنت تشعر بالراحة رغم عيوبك فلن تشعر بالتهديد أو بالإهانة بسبب عيوب الآخرين.

لذلك توقف عن القلق من العيوب التي تراها في الجميع، وركز على نفسك.

4- تأجيل أعمالك:

يقال إن "الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك"، ما يعني ان التسويف او المماطلة يمنعان اي شخص من اتمام اعماله والوصول لاهدافه.

ليس عليك أن تبذل جهداً كبيراً، لكن عليك فعل شيء كل يوم، مهما كان بسيطاً. الاستمرارية والمثابرة المفتاح لتحقيق طموحاتك.

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5- محاولة السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه:

إن قدرتك في السيطرة على نفسك هي المصدر الوحيد المضمون للسعادة. لا تحاول السيطرة على كل شيء، او القلق بشأن الأشياء التي لا يمكن السيطرة عليها، فإنك تضع نفسك لمدى الحياة في حلقة من الإحباط والبؤس، فبعض القوى هي خارج نطاق السيطرة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية التعامل مع الأشياء، وأفضل شيء يمكنك القيام به هو ترك ما لا يمكن السيطرة عليه، واستثمار طاقتك في الأشياء التي يمكن السيطرة عليها.

6 - لا تتجنب التغيير

الكون من حولنا في تغير مستمر، فمعظمنا مرتاح على الرغم من أن الكون كله يتغير باستمرار من حولنا. والمطلوب فهم سبب التغيير وتقبله.

7- لوم الآخرين وتقديم الأعذار:

طريق السعادة الحقيقي يكمن في تحمل مسؤولية أفعالك، إضافة إلى تحمل عواقبها، لذلك توقف عن لوم الآخرين على ما لديك أو لم يكن لديك، حيث أن إلقاء اللوم على الآخرين يعني أنك تنكر المسؤولية وتساهم في إطالة المشكلة.

توقف عن إهدار طاقتك وتحمل المسؤولية لأن إلقاء اللوم هو مجرد عذر واه، وتقديم أعذار هو الخطوة الأولى نحو الفشل، فأنت وحدك المسؤول عن خياراتك و قراراتك.

8 - لا تقارن نفسك بأي شخص

واحدة من أكبر التحديات في الحياة هي أن تكون نفسك في عالم يحاول أن يجعلك مثل أي شخص آخر، لذلك لا تتغير، كن نفسك و سوف يحبك الآخرون، وعليك أن تحب نفسك أكثر مما يجب.

9- إقهر مخاوفك!

المخاوف يمكن أن تمنعك من أخذ الفرص واتخاذ القرارات، لأنها لا تترك لك سوى مساحة صغيرة لتشعر بالراحة، ولذلك لا تسمح لمخاوفك بتضييق حياتك، فإما أن تقهرها أو تكون تحت سيطرتها.

10- لا تحاول العيش في مكان و زمان آخر

الماضي قد ولى، والمستقبل مجهول ولم يحن بعد، و لا يهم كم المدة التي نقضيها في التفكير والتباكي على أي منهما، فإن هذا لا يغير أي شيء.

واحدة من أشد المفارقات في الحياة هي أن مستقبلنا يتوقف على قدرتنا على الالتفات الى ما نقوم به الآن، اليوم!

نحن بحاجة إلى العيش أكثر في الوقت الراهن، و هذا يتطلب نشاطا، تفتحا ووعياً، و لذلك لا تتخيل ما يجري في العمل أثناء إجازتك، ولا تقلق بسبب تراكم العمل على مكتبك و أنت في إجازة.

عش في الوقت الراهن، و اكتشف الجمال من حولك!

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