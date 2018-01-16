1200 طالب يحصلون على صفر بكلية الطب في المنصورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق نشطاء مصريون وسم بعنوان #صفر_جراحة_المنصورة للتعبير عن استيائهم بعد انتشار أنباء عن حصول طلاب السنة النهائية في جامعة طب المنصورة على علامة "صفر" في امتحان الجراحة.

واحتل الوسم مركزا متقدما في قائمة الوسوم الأكثر رواجا في مصر على تويتر، كما أثار الموضوع تفاعلا واسعا على فيسبوك وجدد الجدل حول التعليم العالي في مصر خصوصا والعالم العربي عموما.

تعود فصول القصة إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما قرر طلاب الفصل السادس بقسم الجراحة، والبالغ عددهم 1200 طالب، الخروج من قاعة الامتحان.

وبرر بعض الطلاب تصرفهم بأن الامتحان كان صعبا للغاية ومخالفا للمنهج، فقرروا عدم تسليم ورقة الإجابة، لتشكل بعدها جامعة المنصورة، لجنة لتقصي الحقائق.

ووفقا لتغريدات البعض، فإن بعض الطلاب تجمهروا في محيط الجامعة وطالبوا بإعادة الامتحان الأمر الذي رفضته الإدارة، بحسب قولهم.

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