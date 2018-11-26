لجميع أنواع الشعر 6 زيوت بمفعول ساحر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

زيوت الشعر ضرورية جداً لجميع أنواع الشعر ، وحين تستخدمين النوع المناسب من الزيت لنوع شعرك، فإنك ستلاحظين الفرق فوراً والفوائد العديدة التي يمنحها لشعرك في وقت قصير.

اليك 6 أنواع زيوت لمختلف أنواع الشعر :



للشعر الخفيف والناعم: Serge Normant

إذا كنت تمتلكين شعراً ناعماً وخفيفاً ويصبح دهنياً بسرعة، فمن المهم جداً استعادة لمعانه الصحي الذي خسره بسبب استخدام منتجات الشعر غير المناسبة. لذلك، استخدمي زيت Serge Normant ذات التركيبة الخفيفة، التي تساعدك في الحصول على شعر صحي ولامع.



للشعر المتشابك: Bumble and Bumble Hairdresser’s

استخدام الزيت المرطب للشعر المتشابك خطوة ضرورية تسهل عليك تسريح شعرك وتمنحك شعراً حيوياً. لذلك، لا تترددي في استخدام زيت Bumble and Bumble Hairdresser’s، الذي يعتمد في تركيبه على بذور العنب وبذور القرطم وزيت اللوز الحلو والمكاديميا وزيت الأرغان وزيت جوز الهند، وكلها مكونات طبيعية مثالية للحصول على شعر لامع وغير متشابك وسهل التسريح.



للشعر المجعد: Ouidad Mongongon oil

يحتاج الشعر المجعد الى العناية المكثفة والدائمة للحفاظ على حيويته ومنحه الترطيب اللازم وشكله الأنيق. لذلك، طبقي عليه زيت Ouidad Mongongon oil من جذوره وحتى الأطراف، فهو يحتوي على زيت جوز الهند وزيت بذور النخيل، إضافة الى حمض اللينوليك الذي يعمل على إعادة الدهون والزيوت الضرورية المفقودة الى الشعر وجعله أكثر قوة وحيوية ولمعاناً.



للشعر الخشن: Living proof nourishing oil

إذا كان شعرك خشناً وسميكاً بطبيعته، قومي بتطبيق زيت Living proof nourishing oil على خصلات شعرك كافة وفروة رأسك، فهو سيعمل على تنعيم شعرك وتقليل التجعدات فيه، إضافة الى أنه يساهم في إعادة الحيوية واللمعان إليه، وذلك لأن يشتمل في تركيبته على الزيوت البحرية وزيت الجوجوبا، التي تتغلغل في فروة الرأس فتغذيها وترطبها، وفي الشعر لتمنحه بريقاً طبيعياً رائعاً.



للشعر المصبوغ: Pearl Hair Oil Color Protectant Oil

مثلما تحتاج بشرتك الحماية من أشعة الشمس، يحتاج الشعر المصبوغ أيضاً الى حمايته من هذه الأشعة، لذلك استخدمي زيت Pearl Hair Oil Color Protectant Oil الذي يحتوي على زيت اللوز وزيت الأركان اللذين يحميان الشعر من أشعتي UVA و UVB.



للشعر المعرّض للحرارة بكثرة: QUAI Hair Oil Huile Capillaire

يعد هذا الشعر مثالياً لـحماية الشعر من الحرارة القوية الناتجة من السشوار وأدوات التمليس، لذلك طبقيه على خصلات شعرك، فهو سيقوم بترميم شعرك المتضرر وحمايته من الأضرار الناتجة من تلك الأدوات.





مصدر الصور : سيدتي

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