بلح البحر بصلصة الطماطم.. وصفة بحرية شهية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اذا كنتم من محبي الطعام البحري، فإلى جانب الاسماك يمكن لكم تناول الثمار البحرية الشهية، وفيما يلي وصفة بلح البحر بصلصة الطماطم.



*المكونات:

- 1 كغم من بلح البحر المنظف

- 1 بصلة مفرومة

- 4 حبات طماطم مفرومة

- البقدونس الطازج حسب الذوق

- الملح والفلفل حسب الذوق

- زيت الزيتون

- 3 فصوص من الثوم المفروم

- الخبز المحمص للخدمة

*الطريقة:

- تُشوى حبات الطماطم والبصل مع بعض الثوم المفروم في زيت الزيتون لبضع دقائق حتى يصبح لونه بني فاتح. أضيفوا بلح البحر إلى المقلاة مع الطماطم والبصل ، وغطي المقلاة للمساعدة في بناء البخار وطهي بلح البحر بشكل كامل.

- سيكون بلح البحر الخاص جاهزاً للتقديم عندما تصبح البلحات مفتوحة. مع ضرورة تجاهل أي بلحة لم تفتح على الطهي.

- قدموهم مع رشة كريمة والبقدونس المفروم، وبعض الخبز المحمّص.

مصدر الصورة: elaph

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