بلح البحر بصلصة الطماطم.. وصفة بحرية شهية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اذا كنتم من محبي الطعام البحري، فإلى جانب الاسماك يمكن لكم تناول الثمار البحرية الشهية، وفيما يلي وصفة بلح البحر بصلصة الطماطم.
*المكونات:
- 1 كغم من بلح البحر المنظف
- 1 بصلة مفرومة
- 4 حبات طماطم مفرومة
- البقدونس الطازج حسب الذوق
- الملح والفلفل حسب الذوق
- زيت الزيتون
- 3 فصوص من الثوم المفروم
- الخبز المحمص للخدمة
*الطريقة:
- تُشوى حبات الطماطم والبصل مع بعض الثوم المفروم في زيت الزيتون لبضع دقائق حتى يصبح لونه بني فاتح. أضيفوا بلح البحر إلى المقلاة مع الطماطم والبصل ، وغطي المقلاة للمساعدة في بناء البخار وطهي بلح البحر بشكل كامل.
- سيكون بلح البحر الخاص جاهزاً للتقديم عندما تصبح البلحات مفتوحة. مع ضرورة تجاهل أي بلحة لم تفتح على الطهي.
- قدموهم مع رشة كريمة والبقدونس المفروم، وبعض الخبز المحمّص.
مصدر الصورة: elaph
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