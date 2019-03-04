دراسة: تناول "الطماطم" يقي من الإصابة بسرطان الكبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حثّت نتائج دراسة جديدة من يتناولون طعاماً غنياً بالدهون على زيادة أكل الطماطم والصلصة والكاتشاب للوقاية من سرطان الكبد.

ويتسبب الإفراط في أكل الدهون بتزايد الالتهابات وحدوث ما يُعرف بالكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تافت الأمريكية أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم.

وتمتاز التوليفة الصحية للطماطم بالجمع بين فيتامينات سي وإي وب9 إلى جانب المعادن وعنصر الليكوبين والألياف.

وقد تسبب انتشار النظام الغذائي الغربي في تزايد حجم الدهون وخاصة الحيوانية على الموائد، فالبيتزا والبرغر والسجق واللحوم المصنعة كاللانشون والبيبروني غنية بهذه الدهون.

ووفقاً لهذه الدراسة تتطلّب حماية الكبد من تأثيرات هذا النظام الغذائي تناول الكثير من الطماطم.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

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