بعد أشهر من نفوق ملايين الأسماك في العراق.. الحقيقة تظهر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أشهر من أزمة نفوق ملايين أسماك الكارب في العراق، جاءت نتائج التحاليل الواردة من المختبرات الدولية لتأكد ان ما حدث كان بسبب مرض أصاب الأسماك، وليس التلوث.

وذكرت التقارير، أن الأسماك عانت من مرض فيروس "كوي الهربس – KHV"، وهو مرض قاتل معروف بأنه يسبب معدلات وفاة تقارب 100 بالمئة في أسماك "الكارب"، مستبعدا أن يكون التلوث الكيميائي لعب دورا في نفوق الأسماك.

وأدت ظاهرة نفوق الأسماك في أكتوبر عام 2018، إلى هلاك الملايين من أسماك الكارب المزروع في منطقة الفرات الأوسط، ما أدى إلى حالة قلق في البلاد، وخوف من أن يؤدي إلى تسمم المستهلكين، وعانى أصحاب مزارع تربية الأسماك من خسائر مالية ضخمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد قام بتشكيل خلية أزمة بقيادة وزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة. فقامت الأخيرة بطلب المساعدة التقنية الطارئة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحديد سبب النفوق المفاجئ.

وأظهرت نتائج الاختبارات في سويسرا والأردن وإيطاليا، عدم وجود تلوث يذكر ناجم عن المعادن الثقيلة أو الهيدروكربونات أو المبيدات الحشرية.

مصدر الصور: phys

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