عادل عبد المهدي يهدد بتقديم إستقالته

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)



كشفت مصادرُ نيابية في البرلمانِ العراقي أن رئيسَ الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي هدد بتقديمِ إستقالتِه عبرَ رسالةً وجهها الى الكتلِ السياسية المُتنافسة على مناصب الوزارات المتبقية ومن بينها الأمنية.



وأوضحت المصادر لأخبار الآن أن عبد المهدي بعثَ برسالةٍ شفوية الى القوى السياسية هدد فيها بتقديمِ استقالته في حالِ عدم الاخذ بالضوابطِ التي وضعها لاختيارِ المرشحين للوزارة المتبقية. وأضافت المصادر ذاتها "أن عبد المهدي أوصل رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم الفرصة الأخيرة لاختيار المرشحين، مشيراً إلى أنه سيقدم إستقالته وسوف لن يجازف بتاريخه السياسي أمام حكومة قد تكون فاشلة".

وكانت مصادر و تقارير إعلامية، أشارت إلى أن عبد المهدي أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح بأنه قد يضطر إلى تقديم استقالته في حال إستمرار الصراع بين القوى السياسية على الوزارات المتبقية من كابينته، إضافة إلى مناصب رؤساء الهيئات والمؤسسات.

من جانب آخر ذكرت مصادر قريبة من عبد المهدي أن الأخير لا يمكن توقع قراراته إذا ما استمر الضغط عليه من قبل القوى السياسية كونه يمتلك تأريخا في تقديم الاستقالة وآخرها من منصب نائب رئيس الجمهورية.

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