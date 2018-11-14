العراق يحقق بفضيحة تلف 7 مليارات دينار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يستجوب البرلمان العراقي في جلساته المقبلة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وذلك للوقوف على فضيحة تلف 7 مليارات دينار في مصرف الرافدين التابع للبنك المركزي الذي قال إن سببه الأمطار. من جهة أخرى تتقصى دائرة المدعي العام العراقي حقيقة تلف الأموال العراقية في وقت يمتلك فيه البنك المركزي والمصارف التابعة له قاصات خاصة وعملاقة لحفظ الأموال والودائع، وهي مؤمَّنة بشكل كامل من كافة الظروف المناخية، ولحمايتها من السرقات وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا الادعاء أمرٌ يثير الاستغراب، ويؤكد وجود شبهات فساد.

وكان العلاق ذكر خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين الماضي أن 7 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار) تعرَّضت للتلف نتيجة تسرّب مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين العام 2013؛ ما تسبب بوقوع أضرار بالأوراق النقدية.

وقال نواب عراقيون في تصريحات صحفية إن البرلمان سيعمل على تحديد جلسة خاصة لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق حول مصير تلك الأموال، وكيف تسرَّب الماء إليها. وأثارت تلك الحادثة استغراب الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط تساؤلات عن طبيعة الإجراءات الوقائية التي تعتمدها المصارف العراقية لحماية الأوراق النقدية، والوثائق المهمة.

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