لافروف: نسعى لتعزيز علاقاتنا بدول الخليج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا.

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات، وذلك في مؤتمر جمعه بنظيره الكويتي.

وأشار إلى أن "السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا"، موضحاً أنه "لدينا اتصالات مع الجانب الأمريكي بهدف تخفيف التصعيد في سوريا".

بدوره، قال وزير خارجية الكويت، صباح الخالد، إن عودة سوريا لمحيطها العربي يسعدنا ونطالب بالإسراع بالحل السياسي.

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