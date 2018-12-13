"بوينغ" تطلق طائراتها الجديدة.. "قصر فاخر" بمواصفات راقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- شركة "بوينغ" لطائرات رجال الأعمال تطلق طائرتها الخاصة BBJ 777X الخاصة في معرض اتحاد الطيران الخاص والأعمال في الشرق الأوسط في دبي - الإمارات العربية المتحدة.

- BBJ 777X هو الإصدار الخاص بالطائرة النفاثة للجيل القادم من طائرات بوينغ 777 إكس التي تعمل على محركين.

- تصميم الطائرات الداخلي من توقيع شركات "غرينبوينت تكنولوجيز، جيت أفييشن، ويونيك إيركرافت ديزاين".

- بلغت تكاليف طائرة بوينغ 777-8 بقيمة 394.9 مليون دولار، في حين أن تكاليف 777-9 الأكبر بلغت 425.8 مليون دولار.

- من المتوقع أن تدخل طائرتا بوينغ 777-8 و 777-9 في الخدمة عام 2020.

إليكم التفاصيل:

أطلقت شركة "يونيغ بزنس غتس"، الإثنين الماضي في معرض اتحاد الطيران الخاص والأعمال في الشرق الأوسط في دبي، الطراز الجديد من طائراتها النفاثة 777 إكس الخاصة، التي تعمل على محركين، ومن المتوقع أن يدخل الطرازين 777-8 و 777-9 منها، في الخدمة عام 2020".

وتتميّز طائرات بوينغ بفخامتها وروعتها، حيثُ تبدو وكأنها "قصرٌ طائر"، لاحتوائها على غرف نوم فخمة وحجرة للاستحمام إلى جانب غرف معيشة ومداخل راقية وجذابة. وفيما خصّ تصميم الطائرات من الداخل، فقد كشف موقع "بيزنيس إنسايدر" أنّه من توقيع شركات "غرينبوينت تكنولوجيز، جيت أفييشن، ويونيك إيركرافت ديزاين".

وتأتي الطائرات الجديدة هذه بمحرّك GE9X الضخم من "جنرال إلكتريك"، وهو الذي يستهلك نسبة وقود أقل بـ5% مقارنة بالمحركات الأخرى، كما أنه يتميز بانبعاثاته القليلة. إلى جانب ذلك، فإنّ "طائرات 777-9 هي أطول وأكبر من طائرات 777-8، التي تبلغ مساحتها 3256 قدماً مربعاً، فيما 777-9 تبلغ مساحتها 3689 قدماً مربعاً. وتبلغ تكاليف طائرة بوينغ 777-8 حوالى 394.9 مليون دولار، في حين أن تكاليف 777-9 الأكبر بلغت 425.8 مليون دولار.

وتعدّ الطائرة 777-8 من أطول الطائرات الخاصة مدى، حيث يمكنها التحليق لمسافة تزيد عن 13400 ميل أي ما يعادل 21570 كيلومتراً، في حين أنّ طائرات 777-9 يمكن أن تحلق إلى مسافة تصل 12700 ميل. وبذلك، فإنّ طائرات 777-8 يمكنها الانتقال مباشرة من سيدني إلى لندن مباشرة أو من سياتل إلى دبي.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس قسم طائرات الأعمال في بيونغ، غريغ لاكستون إلى أنّ "العملاء الخاصّين يريدون السفر بطائرات تتميز بمساحة تمكنهم من الشعور بالراحة، إلى جانب سعيهم للسفر بشكلٍ مباشر إلى البلدان المتوجّهين إليها". واعتبر لاكستون أنّ "الطائرات الجديدة من بوينغ ستعيد تعريف مفهوم السفر بعيد المدى للأشخاص المهمّين".

إلى ذلك، فقد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنّ "الشركة تستعدّ لإطلاق نموج مصغر من الطراز الجديد الخاص وهو بوينغ 777-8 في وقتٍ لاحق". ومنذ العام 1996، فإنّ "بوينغ" عمدت إلى تحويل طائراتها التجارية إلى طائرات خاصة فاخرة للطبقة الغنية في العالم. وبالإضافة إلى 777 إكس، فإنّ بوينغ عمدت إلى تطوير طائراتها الخاصة من طراز 737 و 787 دريملاينر و747.

مصدر الصور: بزنس إنسايدر

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