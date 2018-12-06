خطوة هي الأولى عالمياً.. دولة أوروبية تلغي الأسعار على النقل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2019 المقبل، ستشهدُ المدن في بعض البلدان الأوروبية ارتفاعاً في أسعار تذاكر الحافلات والقطارات، الأمر الذي ترك استياءً لدى الكثير من المسافرين. إلاّ أنّ دوقية لوكسمبرغ، وهي أصغر الدول الأوروبية مساحة وسكاناً، قرّرت إلغاء تحصيل الأسعار من وسائل النقل العام اعتباراً من صيف العام المقبل في خطوة هي الأولى عالمياً، بحسب ما كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويأتي ذلك بناءً للوعد الذي قطعته الحكومة الائتلافية الجديدة في البلاد، لتكون بذلك أول بلد في العالم يعمدُ إلى هذه الخطوة الجديدة. وتأمل حكومة البلاد أن تشجع سائقي السيارات على ترك سيارتهم وأخذ وسائل النقل العامة، بهدف حل مشكلة الازدحام المروري في البلد، خصوصاً حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

وحالياً، يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين في لوكمسبرغ 2 يورو فقط، وثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 أو 4 يورو ليومٍ كامل.

إلى جانب ذلك، فإنّ كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً إلى جانب الأطفال، يحق لهم السفر بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جداً.

في غضون ذلك، أبدى عددٌ من الأشخاص عدم اقتناعهم بالفكرة، معتبرين أنّ هذا الأمر "يؤثر سلباً على جودة وراحة وسائل النقل التي تكتظ بالمسافرين"، لافتين إلى أنّ "المشردين قد يتخذون من القطارات ملاذاً لهم في ليل الشتاء القارس كي يناموا وينعموا بالدفء عوضاً عن الاستلقاء على أرصفة الشوارع والمحطات".

مصدر الصورة: flickr.com

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