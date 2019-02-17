"البسبوسة" بالكريمة والبندق.. وصفة سهلة والطعم لذيذ
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعتبر "البسبوسة" من أكثر الحلويات شهرة في البلدان العربية، إذ أن طعمها لذيذ جداً. ولأنها سهلة التحضير، فإليكم وصفة تحضير "البسبوسة بالكريمة والبندق" اللذيذة والتي تتميز بطعم لا يقاوم.
المقادير:
- كوب من السميد
- ¾ كوب من السكر الناعم
- ¼ كوب من جوز الهند
- ¼ كوب من الزيت النباتي
- ¾ كوب من اللبن
- رشة ملح
- رشة بيكربونات
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ½ كوب من البندق المفروم
- كريمة
- شيرة
طريقة التحضير
- تخلط المكونات جميعها في صحن عميق
- بعد ذلك، يتم فرد المكونات في قالب ويرش البندق على الوجه
- يدخل القالب إلى الفرن لمدة ربع ساعة
- تسقى بالقطر بعد النضج وتزين بالكريمة والمزيد من البندق.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: topsimages
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