"البسبوسة" بالكريمة والبندق.. وصفة سهلة والطعم لذيذ

... للتحلية.. اليك البسبوسة بشوكولاتة النوتيلا للتحلية بعد الفطور.. اخترنا لكم طبق البسبوسة بشوكولاتة النوتيلا ... لتستمتعي بأحلى السهرات الرمضانية الرائعة، مع أطيب وألذ ضيافة.

... قدمي لأسرتك الحريشة المغربية بالفرن المطبخ المغربي يشتهر بمذاق خاص ومميز سواء في الأطباق الرئيسية أو في أطباق الحلوى، نقدم لك اليوم طريقة تحضير الحرشة بالفرن فهي حلوى لذيذة وشهية تشبه البسبوسة .. جربيها الأن.

... كيف تصنعى الوجبات السريعة لطفلك بطريقة صحية الوجبات السريعة من الأصناف المحببة لدى الصغار والكبار إصنعيها بطريقة صحية وجذابة لأطفالك.

... لا تشتريها ..حضري بطاطس "التشيبس" في المنزل..صحية ولذيذة ! هل جربت يوماً صنع رقائق البطاطس المقلية و المقرمشة في المنزل ، أنت بالتأكيد ستدمن عليها إذا جربتها مرة واحدة، فهي تحتوي على دهون أقل بنسبة 60٪ من نظيراتها .