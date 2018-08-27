إنكلترا تكشف حقائق عن "الآيس كريم" بنكهة الفانيليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف تحقيقٌ أجرتهُ جمعية حماية المستهلك في إنكلترا أن المتاجرَ والعلامات التجارية التي تصنعُ المثلجات تخدعُ الزبائنَ في مكوناتِ مثلجاتِ نكهة الفانيليا.

كما ذكرت الجمعية في تحقيقها إن نكهةَ الفانيليا الموجودة بالآيس كريم والتي يُستوجبُ أن تصنعَ من الفانيليا والقشدة والحليب الطازج، وهي المكونات الرئيسة لهذه المثلجات الباردة لم تكن تحتوي على الفانيليا.

لكم التحقيق أشار إلى أن المصنّعين يستبدلون الحليب الطازج، بآخر مجفف إلى جانب أنه خال من الدسم، ويستعملون نكهة قريبة من الفانيليا لكنها ليست هي.

كما يجتاح هذا السلوك المتاجر الكبيرة والعلامات التجارية، وليس حالة فردية والذي يعد فضيحة كبرى لتلك العلامات.

وصرحت الجمعية أن التحقيق شمل نصف 24 علبة ، احتوت على المكونات الثلاث، فيما كانت الـ12 البقية تحتوي على بعض المكونات فقط أو لا شيء على الإطلاق من المكونات الأصيلة للمثلجات.

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