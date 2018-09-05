اكسر الروتين.. وجرب الباستا بصلصلة الحمص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



الحمص هو نوع من الأغذية النباتية مرتفعة القيمة الغذائية إلى درجة عالية جدا، اذ له العديد من الفوائد منها دعمه للبشرة، بسبب توفره على "الأوميغا 3"، علاوة على ذلك فهو من أكثر الأطباق التي تقدم في بلاد الشام كصحن مقبلات، فهل تخيلتم أنه بإمكان دمج الحمص بالطحينة لتحضير صلصة لذيذة مع الباستا، لذلك نقترح عليكم هذه الوصفة الغنية:



المكونات:

240 غ من الحمص المسلوق

فصّ من الثوم

ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق من الطحينة

3 ملاعق من زيت الزيتون

عصير حبة واحدة من الحامض

طريقة التحضير

امزجوا المكونات في الخلاط للحصول على الحمص الشهير. ثمّ في وعاء على النار ضعوا ملعقتين من زيت الزيتون، بصلة حمراء مقطعة، فصّ ثوم مهروس، 8 حبات من البندورة المجففة، وامزجوا المكونات على النار حتى تذبل.

أضيفوا بعدها 100 غ من أوراق السبانخ والحمص الذي تمّ تحضيره، مع 80 مللغ من المياه التي سلقتم المعكرونة بها.

حرّكوا المكونات جيداً، ثمّ أضيفوا 200 غ من المعكرونة المسلوقة، وبعد هذه الخطوات يمكنكم الاستعداد لتقديم الطبق..

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