بدون بيضٍ أو زيت.. احصل على كعكة الصودا بهذه الطريقة السهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحب الكثيرون الحلويات المخبوزة، ولكن ليس لديهم أي وقتٍ أو معرفة بكيفية تحضيرها. ولكن لا تقلق، فإليك هذه الوصفة التي ستمكنك من الحصول على كعكةٍ رائعة، بدون استخدام البيض والزيت.

الكعكة هذه هي "كعكة الصودا" المثالية لأي شخص في أي وقت. كل ما عليكَ فعله هو إضافة الصودا إلى مكونات هذه الكعكة التي تشتريها من المتجر في علبة، ثم قم بخبزها.

وبالطبع، فإنه يجب معرفة أي نوع من الصودا يمكن خلطه مع كل مزيج من الكيك الجاهز. ولذلك، إليكم بعض أنواع مكونات هذه الكعكة والصودا المناسبة لها:

- مزيج كعكة الفراولة مع كريم الصودا

- مزيج كعكة الليمون مع صودا "سبرايت"

- مزيج كعكة الكرز مع صودا "بيبر" بطعم الكرز

إلى ذلك، فإنّ استخدام الصودا في مزيج الكعكة يمكن أن يساهم في جعلها أخفّ وزناً، كما أنّ طريقة التحضير سهلة جداً، وهي على النحو التالي:

- قم باحضار خليط الكعكة التي تريده.

- جهّز نوع الصودا التي تحب.

- ضع خليط الكعكة الجاهز في وعاءٍ مستدير.

- بعد ذلك، قم بإضافة الصودا على الخليط، ثم قم بمزج المكونات مع بعضها البعض.

- ضع الخليط بعد مزجه في قالب للكعكة بغية خبزه، لتحصل في النهاية على الكعكة "المنتظرة".

مصدر الصورة: awm.com

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