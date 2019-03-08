الملكة إليزابيث تنشر رسالة تعود للعام 1843 على انستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت ملكة بريطانيا إليزابيث عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامها بنشر أول منشور لها عبر انستغرام وقد وثّقت عدسات الكاميرات هذه اللحظة.

وفي التفاصيل، خلال زيارتها لمتحف العلوم في العاصمة لندن، حمّلت الملكة أول منشور لها عبر حساب The Royal Family التابع للعائلة الملكية البريطانية عبر انستغرام.

واختارت اليزابيث الثانية، البالغة من العمر 92 عاماً، أن تنشر صورة من الأرشيف الملكي وهي رسالة أرسلت إلى جدها الأكبر الأمير ألبرت، من قبل الرائد في عالم الكمبيوتر تشارلز باباج كتبت عام 1843.

وتحدثت الملكة في منشورها الجديد عن "أجدادها العظماء"، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا وأهمية العلوم والتكنولوجيا.

وكتبت أسفل الصورة: "اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم كنت مهتمة بكشف رسالة إلى جدي الأكبر الأمير ألبرت قام تشارلز باباج الذي ينسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم محرك الفرق والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي منه في يوليو/تموز عام 1843".

ويُشار الى أن حساب The Royal Family يتابعه 4.5 مليون شخص على إنستغرام.

صدر الصور: dmcnews

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